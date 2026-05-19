Meghalt a többszörösen díjazott magyar színésznő – gyászol az ország

Réti Erika 1979-ben szerződött a kecskeméti színházhoz, és az ott töltött évei alatt eljátszotta a drámairodalom legnagyobb szerepeit. Pályafutása során a közönség és a kollégák egyaránt szerették szakmai munkája és közvetlen személyisége miatt, írta meg a blikk.hu.

Réti Erika a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja volt – Fotó: MW archív

Réti Erika nagy űrt hagy a kecskeméti színházban

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház az alábbi sorokkal búcsúzott a színművésztől a közösségi oldalán:

„Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy elhunyt Réti Erika, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház örökös tagja. (...) Szomorú, de hálás szívvel búcsúzunk tőled, Erika! Köszönjük, hogy lényeddel és mosolyoddal beragyogtad a színpadot és az egész színházat.”

Erről is írtunk korábban az Origón:

Meghalt Scherer Péter

64 éves korában meghalt Scherer Péter – közölte a Nézőművészeti Kft. oldala. Scherer Péter a magyar színház- és filmművészet egyik legismertebb és legsokoldalúbb karakterszínésze. A Jászai Mari-díjas művész különleges játékstílusával, erőteljes színpadi jelenlétével és sajátos humorával vált a közönség kedvencévé. Nevét sokan elsősorban Mucsi Zoltán oldalán ismerték meg Pepe szerepében, akivel legendás párost alkottak a magyar film- és színházi életben.

Két hete még nevetett és tervekről beszélt – ez Scherer Péter egyik utolsó videója

Szívszorító felvétel került elő Scherer Péterről, amelyet két hete rögzítettek. Scherer Péter egyik utolsó videóján a színész még tele volt tervekkel és mosollyal.



