Megrázó vallomás: Reviczky Gábor hajszálra volt a haláltól

A 77 éves színész ma már sokkal tudatosabban él, próbál lassítani, figyel a teste jelzéseire, és mindennap igyekszik mozogni. Az elmúlt években azonban rendkívül nehéz időszakon ment keresztül, hiszen daganatos betegségek, szívproblémák, tüdőgyulladás és több komoly műtét is várta – írja a Blikk.

Reviczky Gábor szerint a túloldalon átélt érzéstől nem kell félni, mert egészen különleges élmény volt számára Fotó: Flajsz Péter/MW

Reviczky Gábor őszintén vallott a halálközeli élményéről

Reviczky Gábor elárulta, hogy a mozgás számára ma már létfontosságú. Elmondása szerint rendszeresen sétál, mert a nyirokrendszer megfelelő működéséhez szükség van a mozgásra, és úgy érzi, ez az immunrendszerére is pozitív hatással van.

A színész megrázó őszinteséggel idézte fel azokat a pillanatokat, amikor hajszálon múlott az élete. Mint mondta, szívbillentyűcserén és több súlyos beavatkozáson is átesett, de megpróbálta mentálisan nem feladni a harcot.

„Voltam egy ideig a túlsó oldalon is, de nem kell félni tőle, ilyen csodálatos állapotba az ember életében soha nem kerül” – fogalmazott Reviczky Gábor a Meglepetés magazinnak.

A színész szerint sokat számított az, hogy nem hagyta, hogy teljesen beszippantsák a betegségei. Úgy véli, ha valaki állandóan a problémáira koncentrál, az csak még nehezebbé teszi a gyógyulást.

Betegen sem hagyta cserben a közönséget

Reviczky Gábor arról is beszélt, hogy még a legsúlyosabb időszakokban sem akarta lemondani az előadásokat. Elmondása szerint volt olyan alkalom, amikor alig tudott bemenni a színházba, mégis végigjátszotta a darabot.

Úgy fogalmazott, hogy a színház számára valóságos gyógyszer, amely nemcsak a közönségnek, hanem a színészeknek is erőt ad. Szerinte fantasztikus energiák szabadulnak fel egy előadás alatt, és ez sokat segített neki a legnehezebb időszakokban is.

A család támogatása szintén rengeteget jelentett számára, és ma már úgy érzi, sikerült maga mögött hagynia a legsötétebb éveket.

Reviczky Gábor őszintén vallott súlyos betegségeiről

Nem törődik a betegségeivel, pedig volt belőlük elég. Reviczky Gábor szívműtétje után is aktívan játszik, és őszintén mesélt a múltról, a családról és az egészséghez való hozzáállásáról.