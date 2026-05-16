115 éve született a magyar bűvészet legendás alakja, Rodolfo

Rodolfo (eredeti nevén Gács Rezső) Budapesten, a Józsefvárosban, a Nagy Fuvaros utcában született, zsidó család gyermekeként. Fiatalon került kapcsolatba az illúziók világával és már gyerekként lenyűgözte a közönséget kézügyességével valamint megfigyelőképességével, amelyek később a színpadi bűvészet alapkövei lettek. A két világháború közötti időszakban kezdett egyre ismertebbé válni, majd hamarosan a magyar szórakoztatóipar egyik meghatározó alakjává vált - írja a hangosfilm.

A képen Rodolfo éppen egy mikromágiai trükköt mutat be .

Rodolfo felemelkedése

Tizennégy évesen inasnak állt egy Gál nevű úri divatüzletben. A bűvészet felé egy kínai gyöngyárus terelte, aki egy egyszerű trükkre is megtanította dunai kavicsokkal. A pályáján nagy fordulatot jelentett, amikor Odry Zuárd felismerte tehetségét és a 1920-as évek második felében felkarolta, valamint tanítani kezdte. Közös fellépéseik után 1929 tavaszán már az első önálló műsorát is mestere segítségével mutathatta be. Ettől kezdve számos pesti és budai egyesület, klub és társaság hívta fellépni az ifjú bűvészt.

Ekkor kapta a Rodolfo Grosso művésznevet is.

1930 végén jelentkezett a Magyar Amateur Mágusok Egyesületébe, de a sikerei ellenére nem vették fel. 1931 januárjától viszont már a Magyar Artista Egyesület tagja lett. Fiatalon, jellegzetes fekete bajszával, a nagyobb ismertség érdekében több figyelemfelkeltő trükköt is bevetett.

Ezek közé tartozott az ujjvágásos mutatvány, a zsilett-evés, valamint az, hogy a közönség személyes tárgyait – például nyakkendőt, nadrágtartót – „ellopta”, majd visszaadta.

Ezek a produkciók később legendássá váltak. A korabeli plakátok szerint a „profi bűvész és zsebtolvaj” több ismert budapesti szórakozóhelyen is fellépett, köztük az Arizona, a Clarusse, az Alpesi Falu és a Moulin Rouge színpadain.

Külföldi sikerek

A Latabár testvérek (Árpád és Kálmán), Feleki Kamill, Halmai Imre, Fokker Géza, valamint Alfonzó társaságában, Vogel Eric jelmeztervező közreműködésével a Moulin Rouge egyik meghatározó műsorcsapatát alkotta, amely az 1930-as évek közepén nagy sikereket aratott. 1939-ben kilépett a társulatból, és saját revücsoportot alapított. Turnéztak Bulgáriában, Görögországban, majd Isztambulban is felléptek, végül Egyiptomban folytatták útjukat 1940 nyaráig. Ezután ismét Budapesten, a Royal Orfeumban szerepelt rendszeresen. A háborús évek alatt a katonai szolgálat mellett több vidéki és határon túli városban is fellépett, majd 1945 után az Országos Artista Egyesület vezetésében is szerepet kapott. Később Alfonzóval és a Latabár brigáddal járta az országot. Az 1950-es évektől az artistaoktatásban is aktív volt: tanított az Állami Artista Iskolában, majd később vizsgabizottsági tagként is dolgozott. 1962-től a Magyar Cirkusz és Varieté Vállalatnál tevékenykedett, és részt vett a Fővárosi Nagycirkusz újjáépítésének szakmai munkájában is.

Külföldön is rendszeresen fellépett: a Szovjetunió több városán kívül Párizsban, Londonban, Brüsszelben és Luxemburgban is nagy sikerrel szerepelt, Zürichben pedig hosszú időn át visszatérő vendég volt.

1967-től a bűvészek világkongresszusain is állandó meghívottként vett részt. Sikerének kulcsa a precízen kidolgozott trükkökben és a közönséggel való közvetlen kapcsolatában rejlett. Idősebb korában is naponta gyakorolt, és híres mondatává vált: „Figyeljék a kezemet, mert csalok!”