Műteni kell Rubint Rékát: megrázó részleteket osztott meg az állapotáról

A fitneszedző most azonban újabb nehézségekről számolt be, ugyanis ismét kemoterápiás kezelések várnak rá, emellett egy kisebb műtéti beavatkozáson is át kell esnie a gyógyulása érdekében. Rubint Réka elárulta, hogy a családjával töltött montenegrói pihenés sok energiát adott neki a következő időszak előtt, amely fizikailag és lelkileg is komoly kihívásokat tartogat számára – írja a Blikk.

Rubint Réka a nyilvánosság előtt is felvállalta betegségét.

Rubint Réka újabb kezelések előtt áll

A fitneszedző 2026 áprilisában beszélt először nyilvánosan arról, hogy négy éve egy ritka, rosszindulatú daganatos betegséggel, lágyrészszarkómával küzd.

A diagnózist követően intenzív sugárkezeléseken és vénás kemoterápián vett részt, amelyeknek súlyos mellékhatásai is voltak, többek között kihullott a haja.

Az utóbbi időben azonban már pozitív változásokról is beszámolhatott, hiszen rövid haja újra növekedésnek indult, amit annyira örömtelinek érzett, hogy szőkére is festette.

Nemrég Montenegróban pihent a családjával és közeli barátaival, ahol – saját bevallása szerint – lelkileg is feltöltődött a rá váró megterhelő időszak előtt.

Különösen fontos számára az Our Lady of the Rocks sziget kápolnája, ahová hosszú évek óta rendszeresen visszatér, és amelyről úgy érzi, különleges lelki erőt ad neki.

Instagram-bejegyzésében arról írt, hogy

szükségem volt rá, hiszen holnap reggel ismét az onkológián kezdek, vizsgálatok várnak rám, majd kezdődik az új kemó kezelés

Azt is elárulta, hogy az Avalon Alakreform-tábor előtt még egy kisebb műtéti beavatkozás vár rá, ugyanakkor hangsúlyozta: „Készen állok, mert SOHA nem fogom feladni, legyen bármi is a feladat!” Rubint Réka a nehézségek ellenére is igyekszik pozitív maradni, követőinek pedig azt üzente, hogy szeressék egymást, mert

az élet túl rövid, hogy haraggal a szívetekben éljetek.