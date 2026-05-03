Rubint Réka örömhírt osztott meg a kezelések után

2026 tavaszán beszélt nyilvánosan Rubint Réka arról, hogy évek óta lágyrészszarkómával küzd. A Réka által megosztott vallomás sokakat megrendített, hiszen a fitneszedző a kezelések miatt elveszítette a haját, amit nőként nagyon nehezen élt meg.

Kezd visszanőni Rubint Réka haja

A fitneszlady korábban elárulta, hogy sugár- és kemoterápiás kezeléseken esett át, betegségét pedig hosszú ideig titokban tartotta. Most azonban már örömteli változásról számolt be:

apró, őszes hajszálak jelentek meg a fején.

Instagram-történetében egy rövid videóval és saját fotóval is megmutatta, hogyan kezd visszanőni a haja. A változás számára nemcsak külsőleg, hanem lelkileg is fontos mérföldkő lehet – számolt be a Blikk.

Reményt szeretne adni másoknak

Réka azért beszélt nyíltan a betegségéről, mert erőt szeretne adni azoknak, akik hasonló helyzetben vannak. A nehéz kezelések, a hajhullás és a családot érintő anyagi gondok után most úgy érzi, már látszik a fény az alagút végén.

Története sokaknak üzenheti: a legnehezebb időszak után is jöhet új kezdet.