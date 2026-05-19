Rubint Réka szerint Schobert Norbi nagyon nehezen viselte, amikor kiderült a daganatos betegsége. A fitneszedző jelenleg is kemoterápián vesz részt, de biztos a gyógyulásában.

Rubint Réka Norbinak: vagy te költözöl el, vagy én megyek el

A Blikk cikke szerint Rubint Réka megrendítő részleteket árult el arról, hogyan élte meg családja a daganatos betegségével való szembenézést. A fitneszedző a TV2 Titkok Ramónával című műsorában beszélt arról, hogy férje, Schobert Norbi teljesen összeomlott, amikor kiderült a diagnózisa.

Réka elmondása szerint Norbi statisztikákat keresett a túlélési esélyeiről, ő azonban ezt nem akarta hallani.

Úgy fogalmazott: akkor azt mondta férjének, hogy vagy Norbi költözik el, és hagyja őt meggyógyulni, vagy ő megy el, mert nincs szüksége a félelem energiájára.

A Blikk szerint a legnehezebb pillanatok közé tartozott az is, hogy a házaspárnak a gyerekeikkel is beszélniük kellett a betegségről. Lara akkor 18, Norbika 16, Zalán pedig 11 éves volt, így Rékáék igyekeztek csak annyit elmondani nekik, amennyit gyerekként el lehetett bírni.

Rubint Réka arról is beszélt, hogy szerinte Norbi második sztrókjában nagy szerepe volt az ő diagnózisa miatti lelki tehernek. A család közben komoly anyagi és emberi nehézségekkel is szembesült, de Réka szerint végül fel tudtak állni.

A fitneszedző korábban a TV2 Napló című műsorában mondta el, hogy négy éve ritka daganatos betegséggel, lágyrészszarkómával diagnosztizálták. Jelenleg is kemoterápián vesz részt, de biztos abban, hogy meg fog gyógyulni.

Megható hírt osztott meg követőivel a betegsége után a fitneszlady. Rubint Réka élete most reményteli fordulatot vett: a kezelések után elkezdett visszanőni a haja.