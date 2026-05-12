Árulkodó fotókat osztott meg londoni útjáról Rubint Rella

Rubint Rella ismét külföldről jelentkezett be a közösségi oldalán, ezúttal azonban nem egy egzotikus úti célt választott. Az influenszer Londonban töltött néhány napot, ahol több ismert helyszínt is felkeresett, az út során készült fotóit pedig az Instagram-oldalán osztotta meg követőivel. A bejegyzésből az is kiderült, hogy Rubint Rella Londonban napsütéses, kellemes időt fogott ki, és szemmel láthatóan élvezte a brit főváros hangulatát – írja a Blikk.

Fotó: Rubint Rella / YouTube / képkivágás

Vajon kivel utazott Rubint Rella Londonba?

A képek alapján az influenszer többek között a Regent’s Canal környékén és Camden városrészben barangolt, de a St. Pancras pályaudvar előtt is pózolt egy fotó erejéig. Emellett az utazás során egy olyan helyszínre is ellátogatott, amely a Harry Potter és az elátkozott gyermek című darabhoz kapcsolódik. Bár Rubint Rella nem árulta el, kivel utazott, a reggelizőhelyen készült fotókon két teríték és két fogás is látható. A kommentelők érdeklődésére csupán annyit válaszolt, hogy Londonban több mint 20 fok és napsütés fogadta őket. Az influenszer korábban egyedül utazta be a Távol-Kelet több országát, Vietnámot és Kambodzsát is érintve.