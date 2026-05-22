Aleska Diamond kitálalt a pornós szakmáról – ezt mindenkinek tudnia kell

Sáfrány Emese ma már festőművészként és édesanyaként él, de nem tagadja meg korábbi életét sem. Az egykori Aleska Diamond a Creator TV műsorában beszélt arról, hogyan sodródott fiatalon a felnőttfilmezés világába, és milyen mentális terheket jelentett számára az ott eltöltött öt év – írja a Blikk.

Sáfrány Emese szerint sérülések vezetnek a pornóipar felé

Az egykori pornósztár szerint sok nőnél komoly lelki traumák állnak a háttérben. Úgy véli, a legtöbb lányt korábbi csalódások, bántalmazások vagy családi problémák sodorják ebbe a világba.

Elmondása szerint Magyarország különösen erős központja lett a felnőttfilmes iparnak, ami szerinte komoly társadalmi kérdéseket vet fel.

„Sokszor éreztem azt, hogy mintha ott se lennék” – fogalmazott a műsorban, hozzátéve, hogy az évek alatt teljesen megtanulta kizárni az érzéseit.

Nem bánta meg, de nem választaná újra

Sáfrány Emese kétszer is elnyerte az amerikai AVN-díjat, amely a pornóipar egyik legnagyobb nemzetközi elismerésének számít. A sikerek ellenére ma már úgy látja, hatalmas lelki ára volt annak az időszaknak.

Bár nem bánja meg a múltját, azt mondta, biztosan nem indulna el újra ugyanazon az úton. Szerinte azonban minden tapasztalat hozzájárult ahhoz, hogy azzá az emberré váljon, aki ma.

Megszólalt a pornózásról Aleska Diamond

Aleska Diamond nevű pornósztár már a múlt. Tíz éve hagyta abba a pornózást a Sáfrány Emese névre hallgató médiaszereplő. A sokak számára Aleska Diamondként ismert színésznő nem akarja letagadni felnőttfilmes karrierjét, mert úgy érzi, az is hozzátartozik ahhoz, aki lett.

