Megrázó részletek derültek ki Scherer Péter gimnáziumi éveiről

A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium egykori fizika tagozatos osztályában Scherer Péter nemcsak kiváló tanulóként, hanem a közösség egyik meghatározó alakjaként is ismert volt. Tanárai szerint rendszeresen szerepelt iskolai ünnepségeken, verseket mondott, jeleneteket adott elő, és már fiatalon megmutatkozott kivételes előadói tehetsége – idézi fel a vaol.hu.

A kép a kőszegi Várszínház előadása után készült 2019-ben a volt osztálytársakról. Balról: Vörös József, Kiss Gábor, Scherer Péter, Balogh Lajos, Gaál Róbert Forrás: Gaál Róbert

Előkerültek a legjobb történetek Scherer Péter fiatalkorából

Osztálytársai szerint akkoriban még a „Seri” becenéven ismerték, és szinte minden közös programot feldobott humorával. Szerette a tréfát, gyakran ő volt a társaság középpontja, és olyan történeteket hagyott maga után, amelyeket évtizedekkel később is mosolyogva idéznek fel egykori barátai.

Bár szülei kérésére a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett diplomát, hamar világossá vált, hogy a színpad az igazi hivatása. Az egyetemi évek alatt került kapcsolatba a Szkéné Színházzal, ahol elindult az a pálya, amely végül országos ismertséget hozott számára.

Volt osztálytársai szerint a siker sem változtatta meg. Amikor csak tehette, találkozott régi barátaival, érdeklődött felőlük, és ugyanazzal a közvetlenséggel fordult feléjük, mint diákkorában. Egykori tanárai és társai egyaránt úgy emlékeznek rá, mint életvidám, szerethető emberre, akinek humora és embersége legalább akkora nyomot hagyott maga után, mint színészi alakításai.

Sokkoló, mi derült ki Scherer Péter halála kapcsán

Május 19-én érkezett a szörnyű hír, hogy elhunyt a mindenki által szeretett színművész. Scherer Péter Spanyolországban halt meg, ahonnan költséges és körülményes lesz földi maradványainak hazaszállítása.

Soha nem tudta megbocsátani magának: fájdalmas titkot vitt magával Scherer Péter

Mélyen megrázta az országot a Jászai Mari-díjas színész halálhíre. Scherer Péter hosszú ideje küzdött betegségével, miközben életének egyik legnagyobb tragédiáját, testvére elvesztését sem tudta igazán feldolgozni.