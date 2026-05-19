Meghalt Scherer Péter

Scherer Péter barátunk ma délelőtt örökre elaludt – közölte a Nézőművészeti Kft. a Facebook-oldalán.

Scherer Péter - Fotó: Marton Szilvia - Origo

Nyugodj békében Pepe! Álmodj szépet!

– írták.

Scherer Péter élete

Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán. Kevesen tudják róla, hogy eredetileg nem művészi pályára készült: a Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, ahol 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett.

Bár szakmája biztos megélhetést ígért, a színház iránti szenvedélye végül erősebbnek bizonyult, és a művészi pályát választotta.

Színészi pályafutását az Arvisura Színházi Társaságnál kezdte 1985-ben. Később a magyar alternatív színházi élet meghatározó műhelyeiben dolgozott: tagja volt a Bárka Színháznak és a Krétakör Színháznak is. Munkásságát mindig a kísérletező kedv, az intenzív játék és a karakterek mély emberi ábrázolása jellemezte.

Szabadfoglalkozású művészként dolgozott, és rendszeresen szerepelt a Nézőművészet Kft. előadásaiban, ahol a közönség továbbra is számos emlékezetes alakításban láthatta.

Országos ismertséget Jancsó Miklós filmjei hoztak számára. A „Kapa és Pepe” páros – Scherer Péter és Mucsi Zoltán ikonikus karakterei – a magyar filmtörténet emlékezetes alakjaivá váltak. Különleges humoruk és improvizatív stílusuk miatt a nézők hamar megkedvelték őket.

Főbb szerepei között van Pilátus (A Mester és Margarita); Hornyák Dávid (Bábelna); Claudius (Hamlet); Ferenc barát (Sok hűhó semmiért); Macduff (Macbeth); Ormándi Béla (Szentivánéji álom); Matyik Lajos (Titanic vizirevü); N legény (Mulatság); Dokter (Tótferi); Prézli (Kék, kék, kék); Bíboros (Amalfi hercegnő); Színpadmester (Hat szereplő szerzőt keres); Csordás Zoltán (A vészmadár); Piros (Hazámhazám); Samrajev (Siráj); Oronte (Mizantróp); Heimdall/ Volker (A Nibelung-lakópark); Thézeusz (Fédra Fitness); A jég (Nemzeti Színház); Übü papa (Übü király és a magyarok - Budapest Bábszínház).

Számos filmben játszott köztük a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Valami Amerika, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten.

Elismerések

Művészi munkáját több rangos díjjal is elismerték. 2006-ban megkapta a Jászai Mari-díjat, amely a magyar színjátszás egyik legrangosabb szakmai kitüntetése.

2011-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.

A népszerű színész magánéletében is családcentrikus ember volt: nős, három gyermek édesapja. Bár elsősorban művészi munkájáról ismert, közvetlen személyisége és emberközeli megszólalásai miatt a közönség számára mindig hiteles és szerethető figura maradt.