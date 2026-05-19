Meghalt Scherer Péter: galériában idézzük fel felejthetetlen alakításait

Scherer Péter-interjú 2020 szeptemberében

Fotó: Veszprém Megyei Napló/Penovác Károly / Veszprém Megyei Napló/Penovác Károly

Scherer Péter halála – a színész élete és szerepei képekben

64 éves korában meghalt Scherer Péter – közölte a Nézőművészeti Kft. A Jászai Mari-díjas színész a magyar színházi és filmes élet egyik legismertebb karakterszínésze volt, akit különleges humora, erős színpadi jelenléte és utánozhatatlan játékstílusa tett országosan ismertté.

Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, eredetileg építőmérnöknek tanult, később azonban a színház mellett döntött. Pályafutását az Arvisura Színházi Társaságnál kezdte, majd a Bárka Színház és a Krétakör meghatározó alkotója lett. A legtöbben a legendás Kapa–Pepe páros egyik tagjaként ismerték meg, amelyben Mucsi Zoltán oldalán vált kultikus figurává.

