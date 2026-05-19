Meghalt Scherer Péter: galériában idézzük fel felejthetetlen alakításait

Scherer Péter halála – a színész élete és szerepei képekben
64 éves korában meghalt Scherer Péter – közölte a Nézőművészeti Kft. A Jászai Mari-díjas színész a magyar színházi és filmes élet egyik legismertebb karakterszínésze volt, akit különleges humora, erős színpadi jelenléte és utánozhatatlan játékstílusa tett országosan ismertté.
Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, eredetileg építőmérnöknek tanult, később azonban a színház mellett döntött. Pályafutását az Arvisura Színházi Társaságnál kezdte, majd a Bárka Színház és a Krétakör meghatározó alkotója lett. A legtöbben a legendás Kapa–Pepe páros egyik tagjaként ismerték meg, amelyben Mucsi Zoltán oldalán vált kultikus figurává.
Számos emlékezetes filmben szerepelt, többek között a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor és a Valami Amerika című alkotásokban. Színházi szerepei között Shakespeare-darabok és modern magyar előadások is szerepeltek.
Így búcsúznak a sztárok Scherer Pétertől
Árpa Attila összetört, Liptai Claudia szívszorító sorokkal emlékezett. Megrendülten búcsúzik a szakma Scherer Pétertől, aki 64 éves korában hunyt el. Scherer Péter halála után kollégái és barátai megható sorokkal emlékeztek meg a mindenki által szeretett „Pepéről”.
