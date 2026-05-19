Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Scherer Péter

Fontos

Váratlan fordulat: Sulyok Tamás beleegyezett Magyar Péter kérésébe

Scherer Péter

Meghalt Scherer Péter: galériában idézzük fel felejthetetlen alakításait

38 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elhunyt a magyar színházi és filmes élet egyik ismert alakja. Scherer Péter 64 éves korában halt meg, 2026. május 19-én. A Jászai Mari-díjas színész emlékezetes szerepeit és életét most galériában idézzük fel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Scherer Pétergyászmagyar színészszínész

Scherer Péter különleges humorával, erős színpadi jelenlétével és utánozhatatlan játékstílusával vált országosan ismertté. A magyar színész legismertebb filmjei, színházi szerepei és pályájának fontos pillanatai egy galériában láthatók.

Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter-interjú 2020 szeptemberében
Fotó: Veszprém Megyei Napló/Penovác Károly / Veszprém Megyei Napló/Penovác Károly

Scherer Péter halála – a színész élete és szerepei képekben

64 éves korában meghalt Scherer Péter – közölte a Nézőművészeti Kft. A Jászai Mari-díjas színész a magyar színházi és filmes élet egyik legismertebb karakterszínésze volt, akit különleges humora, erős színpadi jelenléte és utánozhatatlan játékstílusa tett országosan ismertté.

Scherer Péter 1961-ben született Ajkán, eredetileg építőmérnöknek tanult, később azonban a színház mellett döntött. Pályafutását az Arvisura Színházi Társaságnál kezdte, majd a Bárka Színház és a Krétakör meghatározó alkotója lett. A legtöbben a legendás Kapa–Pepe páros egyik tagjaként ismerték meg, amelyben Mucsi Zoltán oldalán vált kultikus figurává.

A képre kattintva galéria nyílik, melyen megelevenedik Scherer Péter élete.

Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Galéria: Scherer Péter élete képekben
1/17
Bemutatták a Papírkutyák című filmvígjátékot 2009-ben. A plakát mellett a Csumpit alakító Scherer Péter

Számos emlékezetes filmben szerepelt, többek között a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor és a Valami Amerika című alkotásokban. Színházi szerepei között Shakespeare-darabok és modern magyar előadások is szerepeltek.

Két hete még nevetett és tervekről beszélt – ez Scherer Péter egyik utolsó videója

Így búcsúznak a sztárok Scherer Pétertől

Árpa Attila összetört, Liptai Claudia szívszorító sorokkal emlékezett. Megrendülten búcsúzik a szakma Scherer Pétertől, aki 64 éves korában hunyt el. Scherer Péter halála után kollégái és barátai megható sorokkal emlékeztek meg a mindenki által szeretett „Pepéről”.

Scherer Péter életéről, haláláról és szerepeiről bővebben olvashat cikkünkben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!