Szívszorító sorokkal búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

Scherer Péter 64 éves korában, méltósággal viselt hosszan tartó betegség után halt meg. Mucsi Zoltán, aki több szerepben is együtt játszott vele, szívszorító üzenetben búcsúzott barátjától.

Mucsi Zoltán és Scherer Péter a tatabányai Jászai Mari Színházban 2013-ban

Mucsi Zoltán is búcsúzik Scherer Pétertől

Mucsi Zoltán a következő bejegyzést tette közzé közösségi oldalán Scherer Péter halála után:

Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy.

„Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!” – írta közösségi oldalán a pályatárs.

