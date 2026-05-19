Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Scherer Péter

Fontos

Hatalmas lítiumkincsre bukkantak – évszázadokra megváltozhat minden

Scherer Péter

Szívszorító sorokkal búcsúzik Mucsi Zoltán Scherer Pétertől

46 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrendítő bejegyzést tett közzé Mucsi Zoltán a közösségi oldalán. Scherer Péter halála után színésztársa és barátja fájdalmas sorokkal búcsúzik tőle. A színész hosszan tartó betegség után hunyt el.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Scherer Pétermucsi zoltángyászszínészbúcsú

Scherer Péter 64 éves korában, méltósággal viselt hosszan tartó betegség után halt meg. Mucsi Zoltán, aki több szerepben is együtt játszott vele, szívszorító üzenetben búcsúzott barátjától.

Scherer Péter, SchererPéter, magyar színész, meghalt, élete képekben, életeképekben, 2026.05.19.
Mucsi Zoltán és Scherer Péter a tatabányai Jászai Mari Színházban 2013-ban
Fotó: 24 ÓRA/Prokl Violetta / 24 ÓRA/Prokl Violetta

Mucsi Zoltán is búcsúzik Scherer Pétertől

Mucsi Zoltán a következő bejegyzést tette közzé közösségi oldalán Scherer Péter halála után:

Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. 

„Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!” – írta közösségi oldalán a pályatárs.

Árpa Attila összetört, Liptai Claudia szívszorító sorokkal emlékezett – így búcsúznak a sztárok Scherer Pétertől

Megrendülten búcsúzik a szakma Scherer Pétertől, aki 64 éves korában hunyt el. Scherer Péter halála után kollégái és barátai megható sorokkal emlékeztek meg a mindenki által szeretett „Pepéről”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!