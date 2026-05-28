Megszólalt az orvos Scherer Péterről, régi jó barátja volt

Május a hólyagrák elleni figyelemfelhívás hónapja, amelynek célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a betegség korai felismerésének fontosságára. Scherer Péter a BClear projekt kampányában is szerepet vállalt, utolsó forgatásai egyikén még a prevenció fontosságára hívta fel a figyelmet.

Scherer Péter interjú 2020 szeptemberében

A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet arra: már egyetlen csepp vér megjelenése esetén is fontos orvoshoz fordulni. A projekthez több videó is készült, amelyekben Scherer Péter és Mucsi Zoltán közösen szerepeltek.

Kettejük jelenetében az ikonikus páros épp egy orvosi szobában vár a vizsgálatra, Scherer Péter arról próbálja meggyőzni Mucsi Zoltánt, hogy letolt nadrággal várják az orvost, aki belépve a vizsgálóba mosolyogva közli velük, hogy ehhez a vizsgálathoz nem kell letolni a nadrágot. A humoros jelenetben Kapa és Pepe természetesen hozzák a szokásos formájukat, mindamellett, hogy közben egy rendkívül fontos téma kapcsán szólalnak fel – írja a Bors.

A kampány eseményén Mucsi Zoltán is megszólalt, aki röviden beszélt arról, hogy ha már néhány ember elmegy szűrővizsgálatra a kezdeményezés hatására, akkor megérte részt venniük benne:

Szűrővizsgálattal remélhetőleg jó néhány ember életében megelőzhető lesz ez a betegség, mondom ezt most úgy, hogy Péter barátom nincs itt. A mi részvételünk csak annyi volt, hogy ha két emberrel több megy el a szűrővizsgálatra, akkor már nem ártottunk az ügynek. Nem szeretnék többet mondani, köszönöm a felkérést...

A szakorvos szerint Scherer Péter példamutatóan viselkedett, minden egyes edukációban részt vett, neki társadalmi szerepe is volt, hogy felhívja a betegségre a figyelmet. Szerinte, ha a színész most itt lenne és látná, hogy mi történik, nagyon örülne. “Régi jó barátja vagyok, sokat beszélgettünk és komoly tervei voltak még” – mondta. Az orvos teljes nyilatkozatát a Bors oldalán olvashatja.

