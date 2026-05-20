Megrázó vallomás: ezt sokan nem tudták Scherer Péterről

Az egész országot megrázta Scherer Péter Jászai Mari-díjas színész halála. A népszerű művész a színpadon és képernyőn is szerethető karaktereket formált meg, magánéletét azonban következetesen távol tartotta a nyilvánosságtól. Scherer Péter számára a család, felesége és három gyermeke jelentette a legfontosabb támaszt – írja a Blikk.

Scherer Péter 1995-ben vette feleségül Bencze Viktóriát, akivel közel harminc éven át élt házasságban. Három gyermekük született: Fruzsina 1995-ben, Borbála 1998-ban, Márton pedig 2006-ban. Bár a családi életüket tudatosan óvták a nyilvánosságtól, a színész mindig nagy szeretettel és büszkeséggel beszélt róluk.

Egy 2024-es interjúban arról beszélt, hogy gyermekei mára felnőttek és önálló életet élnek, ő pedig nehezen éli meg, hogy egyre inkább kirepülnek otthonról. Ugyanakkor öröm számára, hogy továbbra is közel élnek egymáshoz, így a kapcsolat megmaradt a mindennapokban is. Szavai szerint csak később értette meg igazán, mennyire fontos szerepet töltenek be az életében.

A színész korábban azt is elárulta, hogy fiatalon az anyagi biztonság miatti aggodalom volt az oka, hogy nem vállaltak több gyermeket feleségével, amit később megbánt.

Úgy fogalmazott, ma már másképp döntene, és akár még két gyereket is szívesen vállalt volna.

Pályája kezdetén minden energiáját a szakmai bizonyítás kötötte le, és attól tartott, hogy nem tudja megismételni korábbi sikereit. Később viszont már úgy látta, hogy ez a hozzáállás a családi életében is veszteséget okozott, hiszen számos közös pillanatot háttérbe szorított a munka.