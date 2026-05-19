Két hete még nevetett és tervekről beszélt – ez Scherer Péter egyik utolsó videója

Két hete Scherer Péter a Gerbeaud Kult rendezvénysorozatra készült, amikor találkoztak vele a Gerbeaud kávéház teraszán. Bár jókedvűnek tűnt, már akkor is hallani lehetett, hogy alig van hangja, és csak suttogva tud beszélni.

Scherer Péter az Odeon Színházban tartott órát, a Színművészeti Szabadegyetem következő kurzusa részeként a Böszörményi úti campus színháztermében 2020 márciusában

Scherer Péter utolsó videója mindenkit megrázott

A művész azonban még ekkor is viccelődött. Azt mondta, estére már játszani fog, és próbálta elbagatellizálni az állapotát.

A találkozás során csokoládéról, költészetről és színházról mesélt olyan lelkesedéssel, hogy a jelenlévők egy pillanatra sem gondoltak arra, hogy valójában milyen törékeny lehet.

Akkor Scherer Péter a napos teraszra ült ki egy kávéval, és láthatóan minden percét élvezte az életnek. Akkor még senki sem sejtette, hogy ezek a pillanatok ennyire felértékelődnek majd.

Meghalt Scherer Péter

Ahogy az Origo is beszámolt róla, 64 éves korában meghalt Scherer Péter – közölte a Nézőművészeti Kft. oldala. Scherer Péter a magyar színház- és filmművészet egyik legismertebb és legsokoldalúbb karakterszínésze. A Jászai Mari-díjas művész különleges játékstílusával, erőteljes színpadi jelenlétével és sajátos humorával vált a közönség kedvencévé. Nevét sokan elsősorban Mucsi Zoltán oldalán ismerték meg Pepe szerepében, akivel legendás párost alkottak a magyar film- és színházi életben.