Borzalmakat él át a család: amputáción esett át Schóbert Norbi édesanyja

Schobert Norbert elmondása szerint édesanyját, Juditot két héttel ezelőtt találták eszméletlen állapotban otthonában. Miután telefonon nem tudta elérni, személyesen ment el hozzá, ahol a nappaliban fekve talált rá. Azonnal mentőt hívott, az asszonyt pedig kórházba szállították - írja a Blikk.

Megterhelő időszak ez a Schobert családnak

A fitneszvállalkozó szerint édesanyján azóta több beavatkozást is végrehajtottak. Mindkét lábát operálni kellett, bypass műtéten esett át, emellett több lábujját amputálták. Schobert Norbert hozzátette: édesanyja évtizedek óta cukorbetegséggel él, ami jelentősen megnehezíti a gyógyulást. A család számára különösen nehéz időszak ez, hiszen közben Rubint Réka egészségi állapota miatt is folyamatos aggodalommal kell együtt élniük. Norbert arról beszélt, hogy minden nap látogatja édesanyját a kórházban, miközben próbál lelki támaszt találni az imában és a hitben. Elmondása szerint igyekszik megőrizni a pozitív gondolkodást, még akkor is, amikor lelkileg nehéz helyzetbe kerül.

Úgy véli, felesége kitartása és élethez való hozzáállása sok erőt ad számára és a családnak is.

Schobert Norbert hangsúlyozta: szerinte az életmódnak, a mozgásnak és a mentális hozzáállásnak is fontos szerepe lehet a betegségekkel való küzdelemben. Mint mondta, Rubint Réka példája számára is azt bizonyítja, hogy a pozitív szemlélet nagy segítséget jelenthet a legnehezebb időszakokban is.

A család jelenleg igyekszik összetartani és támogatni egymást, miközben reménykednek abban, hogy mindkét szerettük állapota javulni fog.