Hatalmas nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem

Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása – tudatta az intézmény hétfőn. Magyarországon és a Közép-Kelet-Európai régióban elsőként a Semmelweis Egyetem Onko-intervenciós Részlegét akkreditálta az Intervenciós Onkológiai Szolgáltatások Nemzetközi Akkreditációs Rendszere.
Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a Semmelweis Egyetemen a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök például röntgen, vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát – írták.

Semmelweis Egyetem – Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség
Fotó: Lakatos Péter / MTI Fotószerkesztõség

Deák Pál Ákos részlegvezető kifejtette: az intervenciós radiológia egy dinamikusabban fejlődő tudományterület, amely olyan kezelésekre ad lehetőséget, mint a daganatok vérellátásának megszüntetése (embolizáció) vagy a daganatos sejtek hőkezelése (krio- és thermoabláció). Ezeket az eljárásokat a leggyakrabban vese- és májtumorban, valamint vese-, máj-, tüdő- és csontáttéteknél alkalmazzák – áll az egyetem tájékoztatásában.

Hozzátették: egy ilyen akkreditált képzőhelyen a hallgatók a legkorszerűbb oktatásban részesülnek, már az egyetemi évek alatt elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírásokat és versenyképes tudást szerezhetnek.

Deák Pál Ákos kiemelte: az intervenciós onkológiai beavatkozások többsége kevesebb fájdalommal jár, rövidebb kórházi tartózkodást igényel, és gyorsabb visszatérést tesz lehetővé a mindennapi életbe, mint a hagyományos nagy műtétek – közölte az egyetem.

A Semmelweis Egyetem bejelentése mérföldkő a hazai diagnosztikában. A fejlesztés részeként átadott képalkotó berendezés olyan technológiai előrelépést jelent, amely a betegellátást, a kutatást és az oktatást egyaránt támogatja. 

Korábban az is mérföldkő volt, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Egészséges Idősödés Együttműködési Központjává nevezték ki a Semmelweis Egyetem (SE) Megelőző Orvostani és Népegészségtani Intézetét. 

 

 

