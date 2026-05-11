Hatalmas nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem

Ez a nemzetközi elismerés igazolja, hogy a Semmelweis Egyetemen a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, az úgynevezett intervenciós onkológiai ellátás. Ez az onkológiai terápia egy modern, kíméletes ága, mely képalkotó eszközök például röntgen, vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát – írták.

Nemzetközi szinten is elismerték a Semmelweis Egyetem daganatkezelését

Deák Pál Ákos részlegvezető kifejtette: az intervenciós radiológia egy dinamikusabban fejlődő tudományterület, amely olyan kezelésekre ad lehetőséget, mint a daganatok vérellátásának megszüntetése (embolizáció) vagy a daganatos sejtek hőkezelése (krio- és thermoabláció). Ezeket az eljárásokat a leggyakrabban vese- és májtumorban, valamint vese-, máj-, tüdő- és csontáttéteknél alkalmazzák – áll az egyetem tájékoztatásában.

Hozzátették: egy ilyen akkreditált képzőhelyen a hallgatók a legkorszerűbb oktatásban részesülnek, már az egyetemi évek alatt elsajátíthatják a legmodernebb technológiákat, legszigorúbb nemzetközi biztonsági előírásokat és versenyképes tudást szerezhetnek.

Deák Pál Ákos kiemelte: az intervenciós onkológiai beavatkozások többsége kevesebb fájdalommal jár, rövidebb kórházi tartózkodást igényel, és gyorsabb visszatérést tesz lehetővé a mindennapi életbe, mint a hagyományos nagy műtétek – közölte az egyetem.

