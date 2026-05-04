Kétségbeesett riasztás érkezett: csapdába esett egy sikló

Pakson telefonon kértek segítséget egy bajba jutott kígyó miatt. Csapdába esett egy sikló, amikor belegabalyodott egy facsemete köré kifeszített védőhálóba.
Csapdába esett egy sikló Pakson, miután belegabalyodott egy facsemete köré kifeszített védőhálóba. Az állatot Péntek Attila László, az MME munkatársa és a bejelentő közösen szabadította ki.

Ilyen mocsaras, lápos területeken gyakran fordulnak elő kígyók és siklók (A kép illusztráció) Fotó:  Fred Finsen/Pexels

Csapdába esett egy sikló Paks környékén

Percekig tartó mentés után szabadítottak ki egy csapdába esett haragossiklót Pakson. Az állat egy facsemete köré kifeszített védőhálóba gabalyodott bele, ezért telefonon kértek segítséget. Péntek Attila László, az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztályának munkatársa a helyszínre sietett, majd a bejelentővel együtt kezdte kiszabadítani a kígyót. A helyzet eleinte rosszul nézett ki, de a műanyagszálak eltávolítása után a sikló egyre aktívabb lett – számolt be a Teol.hu.

A jó idő beköszöntével egyre több hüllő bújik elő a rejtekhelyéről. A kígyók Magyarországon ilyenkor gyakrabban kerülhetnek szem elé, akár a kertekben is. Baranyában most egy különösen nagy példányról készült videó.

 

