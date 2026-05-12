Kígyók miatt riasztják a szakembereket Pécsen

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is érkeztek bejelentések kígyókról a térségből. Korábban egy pécsi konyhában felbukkanó rézsikló, valamint egy Nagykozár közelében észlelt nagytestű sikló is nagy figyelmet kapott – írja a Bama.

Többen is kígyónak nézték a városban felbukkanó siklót Pécsen

Már a városban is megejelentek a siklók

A napokban az Abaligeti úton készítettek videót egy fiatal siklóról, amely nyugodtan tekergett az út közelében. A felvétel gyorsan terjedni kezdett az interneten, sokakat meglepett, hogy már a városi környezetben is találkozni lehet a csúszómászókkal.

A szakemberek szerint a melegebb idő kedvez a hüllők aktivitásának, ezért tavasszal és nyáron jóval gyakrabban lehet velük találkozni. A Baranya Speciális Mentők Egyesülete korábban arról számolt be, hogy egyetlen nap alatt három különböző helyszínre is riasztották őket kígyómentés miatt.

A legtöbb Magyarországon élő kígyófaj nem veszélyes az emberre, ennek ellenére a szakértők azt tanácsolják, hogy aki kígyót lát, ne próbálja meg befogni vagy elpusztítani az állatot. A legjobb, ha biztonságos távolságból figyelik meg, és szükség esetén szakembereket értesítenek.

A következő napok változékony időjárása ellenére a szakértők szerint további kígyóészlelésekre is számítani lehet Baranyában.

Kétségbeesett riasztás érkezett: csapdába esett egy sikló

A közelmúltban Pakson egy bajba jutott kígyó miatt riasztották telefonon a szakembereket. Csapdába esett egy sikló, amikor belegabalyodott egy facsemete köré kifeszített védőhálóba.

Új őslénytani felfedezés kavarta fel a kedélyeket, mert egy Indiában talált fosszilis kígyó akár minden idők egyik legnagyobbja is lehetett.