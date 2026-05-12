Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egy mondatban döntötte romba a Tisza kommunikációját a kiválasztott külügyminisztere

Érdekes

Ezt önnek is tudnia kell az új tiszás kormányszóvivőről – mutatjuk!

sikló

Kígyók miatt riasztják a szakembereket Pécsen

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nyárias időjárás beköszöntével egyre gyakrabban bukkannak fel kígyók Baranya vármegyében. Most Pécs belterületén is sikerült lencsevégre kapni egy fiatal siklót.
Link másolása
Vágólapra másolva!
siklóPécsvideó

Az elmúlt hónapokban több alkalommal is érkeztek bejelentések kígyókról a térségből. Korábban egy pécsi konyhában felbukkanó rézsikló, valamint egy Nagykozár közelében észlelt nagytestű sikló is nagy figyelmet kapott – írja a Bama.

Többen is kígyónak nézték a városban felbukkanó siklót Pécsen – Fotó: Unsplash
Többen is kígyónak nézték a városban felbukkanó siklót Pécsen
Fotó: Unsplash

Már a városban is megejelentek a siklók

A napokban az Abaligeti úton készítettek videót egy fiatal siklóról, amely nyugodtan tekergett az út közelében. A felvétel gyorsan terjedni kezdett az interneten, sokakat meglepett, hogy már a városi környezetben is találkozni lehet a csúszómászókkal.

A szakemberek szerint a melegebb idő kedvez a hüllők aktivitásának, ezért tavasszal és nyáron jóval gyakrabban lehet velük találkozni. A Baranya Speciális Mentők Egyesülete korábban arról számolt be, hogy egyetlen nap alatt három különböző helyszínre is riasztották őket kígyómentés miatt.

A legtöbb Magyarországon élő kígyófaj nem veszélyes az emberre, ennek ellenére a szakértők azt tanácsolják, hogy aki kígyót lát, ne próbálja meg befogni vagy elpusztítani az állatot. A legjobb, ha biztonságos távolságból figyelik meg, és szükség esetén szakembereket értesítenek.

A következő napok változékony időjárása ellenére a szakértők szerint további kígyóészlelésekre is számítani lehet Baranyában.

Kétségbeesett riasztás érkezett: csapdába esett egy sikló

A közelmúltban Pakson egy bajba jutott kígyó miatt riasztották telefonon a szakembereket. Csapdába esett egy sikló, amikor belegabalyodott egy facsemete köré kifeszített védőhálóba.

Nagyobb, mint egy busz – megtalálták a világ leghosszabb kígyóját

Új őslénytani felfedezés kavarta fel a kedélyeket, mert egy Indiában talált fosszilis kígyó akár minden idők egyik legnagyobbja is lehetett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!