Látványos fogyáson ment át Singh Viki, elárulta, hogyan csinálta

Az énekesnő 40 évesen élete legjobb formájában hódít. Singh Viki az elmúlt időszakban 10 kilót dobott le, és azt is elárulta, hogyan csinálta.
Élete legjobb formájában van Singh Viki. A 40 éves zenész egy külföldi utazás után döntött úgy: életmódot vált – írja a Blikk. 

Singh Viki énekesnő
Fotó: Czerkl Gábor

Az énekesnő elárulta, hogy korábban több szélsőséges diétát is kipróbált, most azonban tudatosan változtatott az életén. Kalóriaszámlálással és kemény edzéssel már 10 kilótól megszabadult. 

„Egész életemben ezzel a tíz kilóval 'játszom', ami hol lemegy, hol feljön. Most is épp ennyivel mutat alattam kevesebbet a mérleg, de – ellentétben a korábbi fogyásaimmal – ebben most volt tudatosság”

– mondta Singh Viki. 

A sztár születésnapja alkalmából utazott el Indiába, ahonnan úgy érkezett haza, mint akit kicseréltek. Ez a változás volt hatással az életmódváltásra is. 

A szigorú kalóriaszámlálás mellett az énekesnő keményen edz, rendszeresen bukásig hajtja magát az edzőteremben, de elmondása szerint ez vezet nála a sikerhez.

Megdöbbentő dolgot árult el bántalmazó volt párjáról Singh Viki

Singh Viki négy évig volt a bántalmazó kapcsolatban, de mára már sikerült megbocsátania egykori párjának. „Neki is volt mit megbocsátania, nekem is, és ez egy karmikus lezárása volt az egésznek. Azóta is tartjuk a kapcsolatot, és egy mély lelki barátság van köztünk” – árulta el.

 

