A felvételeken nem profi előadókat látunk, hanem gyerekeket. Iskolásokat, akik együtt izgulnak, összekacsintanak, elnevetik magukat egy-egy mozdulat után, és közben valami olyasmit csinálnak, amire manapság talán mindannyiunknak nagyobb szüksége lenne: kapcsolódnak egymáshoz. A Spar Zenei Kihívás a Superalbum by Spar kezdeményezés része, amely azért jött létre, hogy minél több gyermek megtapasztalhassa a közös zenélés örömét. A programban korábban ismert magyar előadók dolgoztak együtt a Superar gyermekkórussal. A dalok tavaly ősszel, a Budapest Park színpadán csendültek fel először élőben. Jelenleg pedig országszerte osztályok, kórusok és tanárok kezdtek el együtt alkotni Járai Márk Réteken című dalára. Van videó, amit tornateremben forgattak, van, amit iskolaudvaron vagy egy mező közepén, és van olyan is, ahol az egész osztály egyszerre próbál komoly maradni, miközben valaki hátul biztosan nevetni kezd.

Gyerekek és tanárok alkottak együtt a SPAR projektjében

„Óriási öröm számunkra, hogy összesen 110 osztály pályázott a SPAR zenei kihívására, ami azt jelenti, hogy több ezer gyermek, valamint szülők és pedagógusok fogtak össze egy közös, kreatív élmény érdekében. Már önmagában az is fantasztikus eredmény, hogy ennyi közösség vállalta a közös éneklést, a videók elkészítését és azt, hogy együtt alkossanak valami maradandót” – mondta Németh Károly, a Spar Magyarország marketing igazgatója.

A projekt mögött a Banana Records kiadó és kreatív ügynökség, a Superar Zeneművészeti Alapítvány és a Spar Magyarország áll. Jó látni, amikor egy nagy márka nem csak jelen van, hanem valóban hozzátesz valami szépet a világhoz, mert ezek a videók sokkal többet adnak néhány perces zenei tartalomnál. A kedvencekre egyébként most szavazni is lehet a Spar Facebook oldalán, a díjazott közösségek pedig értékes ajándékokkal és élményekkel lehetnek gazdagabbak: a legemlékezetesebb produkciók készítői klipforgatáson vehetnek részt Járai Márkkal, ellátogathatnak a Magyar Zene Házába, emellett értékes nyeremények, moziélmények, hangszertámogatások és pedagógusoknak szóló zenei képzések is gazdára találnak.