Sulyok Tamás megszólalt a gyermekvédelmi törvény ügyében

Sulyok Tamás a Facebookon közzétett levél szerint azt írta, „az Európai Bíróság ítéletét követően a jogbiztonság elvéből fakadó nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, ami a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Unió jogának, az Alaptörvény alkotmányos követelményeinek és a vonatkozó nemzetközi jogi előírások érvényesülésének kellő összhangját a méltányos egyensúly biztosításával”.

Sulyok Tamás köztársasági elnök

Sulyok Tamás hozzátette: ennek teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség és közös felelősség terheli a hatáskörrel rendelkező alkotmányos szervezeteket, beleértve az Országgyűlést és a kormányt is. Az államfő reményét fejezte ki, hogy az áprilisi választás eredményeként parlamentbe jutott pártok országgyűlési képviselői, valamint a hivatalba lépő új kormány a társadalmi elvárások szempontjából is megnyugtató módon tesznek eleget a fentieknek.

Sulyok Tamás megerősítette: teljes a nemzeti konszenzus arról, hogy a gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéshez fűződő jogát szigorú jogszabályi védelemben kell részesíteni.

Orbán Viktor április 30-án írt levelében tájékoztatta az államfőt arról, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét az azzal kapcsolatos politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel.

A leköszönő kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező, e védelem legfőbb letéteményese az Alkotmánybíróság, amely az unió intézményein keresztül megvalósuló közös hatáskörgyakorlás két fő korlátját állapítja meg: egyrészt a közös hatáskörgyakorlás nem sértheti Magyarország szuverenitását, másrészt nem járhat az alkotmányos önazonosság sérelmével.

A bíróság ítélete mind a tagállami szuverenitás, mind az alkotmányos identitás súlyos sérelmét felveti”

– hangsúlyozta.

Orbán Viktor emlékeztetett rá, hogy az Európai Bizottság 2022. december 19-én keresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságához Magyarországgal szemben arra hivatkozva, hogy a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. Ennek a bíróság 2026. április 21-én kelt ítéletében helyt adott.