Vészjósló a helyzet: gyorsan apad a Velencei-tó az aszály miatt

Látványosan apadnak a hazai tavak a tartós szárazság miatt. A súlyos aszály Magyarországon már a Velencei-tó vízszintjén is egyértelműen megmutatkozik. A szakemberek szerint a csapadékhiány és a melegedő időjárás tovább rontja a helyzetet.
Súlyos aszályhelyzet alakult ki Magyarországon, amely már a hazai tavak vízszintjén is látványosan megmutatkozik. A szakemberek szerint különösen aggasztó a Velencei-tó állapota, ahol a csapadékhiány és az egyre melegebb időjárás miatt gyors ütemben csökken a vízszint – írja a Feol.

Súlyos aszály sújtja Magyarországot, Velence, 2026. május 5.A Velencei-tó medre látszik az alacsony vízállásnál Velencénél 2026. május 5-én. Ezen a napon reggel 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami csaknem 60 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelőtti mértéket.MTI/Vasvári Tamás
Az agárdi mérőpontnál jelenleg mindössze 66 centiméteres vízállást mérnek, ami jelentős visszaesés a tavalyi adatokhoz képest. A Velencei-tó sekélyebb és kisebb víztömege miatt sokkal érzékenyebben reagál az aszályra, ezért a helyzet itt gyorsabban romlik, mint más tavaknál.

A probléma nemcsak a Velencei-tavat érinti. A Balaton vízállása is jóval az ilyenkor megszokott szint alatt van, miközben a nyári hőség és a fokozódó párolgás még csak most következik. A szakértők szerint ez rossz előjel a következő hónapokra.

A csökkenő vízszint komoly hatással lehet a tavak élővilágára, a vízminőségre és az idegenforgalomra is. A part menti területeken már most jól látható a víz visszahúzódása, ami sokak szerint figyelmeztető jel arra, hogy az aszály országszerte egyre súlyosabb problémát okoz.

Velence, 2026. május 5. A drónnal készült felvételen a Velencei-tó Velencénél 2026. május 5-én. Ezen a napon reggel 67 centiméter volt a tó vízszintje Agárdnál, ami csaknem 60 centiméterrel múlja alul az egy évvel ezelőtti mértéket. MTI/Vasvári Tamás
Egyre nagyobb a baj: az aszály már a termést is veszélyezteti

Egyre égetőbb kérdés a gazdák és kertészkedők körében, mikor érkezik végre számottevő csapadék. Az aszály ugyanis egyre súlyosabb problémát jelent a térségben. Pétervári Tibor, a HungaroMet szombathelyi észlelője szerint a hét második felében mutatkozik némi remény.

Veszélyben a Balaton és a Velencei-tó az aszály miatt?

Már május elején komoly figyelmeztető jelek látszanak a magyarországi természetes vizeknél. A tartós csapadékhiány és az elhúzódó aszály miatt a Duna, a Balaton és a Velencei-tó vízszintje is látványosan csökkent.

 

