Várják a fürdőzőket a szabadvízi strandok – itt a teljes lista

Ahogy megérkezik a nyár és egyre melegebb napok köszöntenek ránk, sokan már alig várják, hogy egy kicsit felfrissülhessenek a természetes vizekben vagy a strandokon. Mikor nyitnak tehát a szabadstrandok? – nézett utána a kisalfold.hu.

Az Aranypart II elnevezésű szabadstrand is várja Győrben a fürdeni vágyókat – Fotó: Kisalföld

Ezek a szabadstrandok állnak rendelkezésre Győr-Moson-Sopronban

A legutóbbi közlés értelmében Győr-Moson-Sopronban ezeken a természetes fürdőhelyeken lehet strandolni:

Babót POSEIDON CAMP strandfürdő,

Dunasziget Zátonyi Szabadstrand,

Győr-Gyirmót Achilles strand,

Győr Aranypart I.

Győr Aranypart II.

Halászi Szabadstrand,

Ikrény strandfürdő,

Mosonmagyaróvár Itató Szabadstrand,

Mosonmagyaróvár Mosoni Szabadstrand,

Mosonmagyaróvár Bágert-tó Szabadstrand

Sopron Tómalom-fürdő.

A lap információja szerint a mosonmagyaróvári szabadstrandok június 15-én nyitnak hivatalosan.

A soproni Tómalom-fürdő júniustól fizetős

A természetes vizű fürdőhely nem egyenlő az ingyenességgel, például Ikrényben is fizetni kell, míg a soproni Tómalom-fürdő májusban még ingyenes volt, de júniustól már fizetős. A nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés közegészségügyi szempontból nem javasolt, mivel ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiéniai feltételei nem igazoltak.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ természetes fürdővizeket felsoroló listáján a térség szabadvizes fürdőhelyei tavaly nyár végén jó vagy kiváló minősítést kaptak. A természetes fürdővizek osztályozása azt mutatja, milyen valószínűséggel fordulhat elő szennyezés az adott természetes fürdőhelyen.

Mentőőrök vigyázzák a strandolókat

A házirend a biztonság érdekében előírja, hogy a szabadstrandra tilos motorkerékpárral és gépkocsival behajtani, illetve oda kutyát bevinni. Nem szabad tüzet gyújtani és üveget a vízbe vinni. A fürdőzőkre és a napozókra nézve veszélyes lehet a vízparton hagyott horog, ezért a szabadstrandok területén a horgászás is tilos.



