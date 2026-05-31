Várják a fürdőzőket a szabadvízi strandok – itt a teljes lista

Ahogy megérkezik a nyár és egyre melegebb napok köszöntenek ránk, sokan már alig várják, hogy egy kicsit felfrissülhessenek a természetes vizekben vagy a strandokon. Mikor nyitnak tehát a szabadstrandok? – nézett utána a kisalfold.hu.
Ezek a szabadstrandok állnak rendelkezésre Győr-Moson-Sopronban
A legutóbbi közlés értelmében Győr-Moson-Sopronban ezeken a természetes fürdőhelyeken lehet strandolni:
- Babót POSEIDON CAMP strandfürdő,
- Dunasziget Zátonyi Szabadstrand,
- Győr-Gyirmót Achilles strand,
- Győr Aranypart I.
- Győr Aranypart II.
- Halászi Szabadstrand,
- Ikrény strandfürdő,
- Mosonmagyaróvár Itató Szabadstrand,
- Mosonmagyaróvár Mosoni Szabadstrand,
- Mosonmagyaróvár Bágert-tó Szabadstrand
- Sopron Tómalom-fürdő.
A lap információja szerint a mosonmagyaróvári szabadstrandok június 15-én nyitnak hivatalosan.
A soproni Tómalom-fürdő júniustól fizetős
A természetes vizű fürdőhely nem egyenlő az ingyenességgel, például Ikrényben is fizetni kell, míg a soproni Tómalom-fürdő májusban még ingyenes volt, de júniustól már fizetős. A nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés közegészségügyi szempontból nem javasolt, mivel ezeken a helyszíneken a víz minőségét nem ellenőrzik, a fürdőzés higiéniai feltételei nem igazoltak.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ természetes fürdővizeket felsoroló listáján a térség szabadvizes fürdőhelyei tavaly nyár végén jó vagy kiváló minősítést kaptak. A természetes fürdővizek osztályozása azt mutatja, milyen valószínűséggel fordulhat elő szennyezés az adott természetes fürdőhelyen.
Mentőőrök vigyázzák a strandolókat
A házirend a biztonság érdekében előírja, hogy a szabadstrandra tilos motorkerékpárral és gépkocsival behajtani, illetve oda kutyát bevinni. Nem szabad tüzet gyújtani és üveget a vízbe vinni. A fürdőzőkre és a napozókra nézve veszélyes lehet a vízparton hagyott horog, ezért a szabadstrandok területén a horgászás is tilos.
