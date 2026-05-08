Szabó Zsófi babát vár – megható fotókkal jelentette be az örömhírt

Szabó Zsófi az Instagramon osztotta meg követőivel az örömteli hírt. A műsorvezető egy rövid, de annál érzelmesebb bejegyzésben tudatta, hogy gyermeket vár.

Szabó Zsófi babát vár

Fotó: Szabolcs László/Bors

Egy új fejezet. Már nagyon vár Anyukád és Apukád de talán a testvéred, Mendel a legjobban

- írta bejegyzésében.

A bejegyzés alapján a család már izgatottan készül az érkező kisbabára, a kommentelők pedig sorra gratuláltak a boldog párnak. A poszt rövid idő alatt rengeteg kedvelést és hozzászólást kapott.

