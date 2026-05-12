Megszólalt a TV2 Szabó Zsófi jövőjéről – eddig maradhat a műsorvezető

Szabó Zsófi várandósságának híre után sokan találgatni kezdtek arról, meddig marad még képernyőn a népszerű műsorvezető. A TV2 szerint azonban egyelőre nincs napirenden a távozása, a döntést teljes mértékben rá bízzák.

Szabó Zsófi továbbra is képernyőn maradhat

Szabó Zsófi korábbi terhessége idején is egészen a kilencedik hónapig dolgozott, ezért most is elképzelhető, hogy hosszabb ideig láthatják őt a nézők a képernyőn. A csatorna közlése szerint továbbra is számítanak a munkájára, és minden támogatást megadnak számára a várandósság idején - írja a Blikk.

A TV2 hangsúlyozta, hogy a várandós műsorvezető addig maradhat adásban, ameddig komfortosan érzi magát a munkában. A pótlásáról később döntenek majd, erről pedig időben tájékoztatják a nézőket is.

Szabó Zsófi magánéletében is komoly változások történhettek az elmúlt időszakban. Kapcsolata egy külföldi üzletemberrel tovább mélyült, sőt olyan híresztelések is megjelentek, amelyek szerint akár titokban összeházasodhattak. A műsorvezető azonban továbbra is igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól a magánéletét.