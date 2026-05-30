Hihetetlen fordulat Liverpoolban: kirúgták Szoboszlaiék edzőjét

Mérgező szamóca terjed Magyarországon – így ismerheti fel

Szamóca

Mérgező szamóca terjed Magyarországon – így ismerheti fel

Látott már az út szélén vagy egy kertben hatalmas, élénkpiros epret, ami túl szépnek tűnt ahhoz, hogy igaz legyen? Sokan nem is gondolnák, hogy a szamóca néven ismert gyümölcsnek létezik egy megtévesztő, kellemetlen tüneteket okozó „hasonmása” is.
Az indiai szamóca egyre gyakrabban bukkan fel Magyarországon, és könnyű összekeverni az igazi erdei eperrel. Ön felismerné a szamóca veszélyesebb változatát, mielőtt megkóstolná? a ZAOL cikkéből kiderül, mire érdemes odafigyelni.

A bogyós gyümölcsnek tűnő indiai szamóca mérgező, könnyen összetéveszthető az erdei szamócával
Fotó: Turistamagazin.hu

Sokakat megtéveszt a szamóca kinézete

Az indiai szamóca, más néven indiai pipmó vagy díszeper legfurcsább ismertetőjele, hogy a termése nem lefelé lóg, hanem felfelé áll. A gyümölcs felülete érdesebb, mert a magok erősen kiemelkednek belőle. Sokan azért dőlnek be neki, mert színe élénkebb és látványosabb, mint az igazi eperé. Az íze azonban hatalmas csalódás: szinte teljesen íztelen, sőt kellemetlen utóíze is lehet.

Az indiai szamóca nem okoz súlyos mérgezést, de fogyasztása így sem ajánlott, nagyobb mennyiségben gyomorfájást, hányingert, hányást és hasmenést válthat ki.

Egyes embereknél enyhe allergiás reakció is jelentkezhet a fogyasztása után. A szakértők szerint ezért fontos, hogy csak olyan erdei gyümölcsöt együnk meg, amelyet biztosan felismerünk. 

Plusz egy jel, ami segít különbséget tenni

A laikus könnyen összekeverheti az erdei szamócával, a felfelé álló a száron, a jóval erőteljesebben kiemelkedő magokon kívül az is felismerhetővé teszi még, hogy a virága sárga, szemben a szamóca fehér virágával.

Szedd magad: megindult a roham az eperföldeken

Megkezdődött az idei eperszezon, rengetegen keresik fel a szedd magad eperföldeket, hogy kedvezőbb áron jussanak friss gyümölcshöz. Az idei hűvösebb tavasz miatt később indult a szezon, de már több helyszínen várják a családokat és a lekvárfőzésre készülő vásárlókat. Az árak nagyjából 1000–2400 forint között mozognak kilogrammonként, ezért sokan inkább maguk szedik le az epret, mintsem a drágább piaci árakat fizessék ki.

 

 

