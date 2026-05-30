Mérgező szamóca terjed Magyarországon – így ismerheti fel

Az indiai szamóca egyre gyakrabban bukkan fel Magyarországon, és könnyű összekeverni az igazi erdei eperrel. Ön felismerné a szamóca veszélyesebb változatát, mielőtt megkóstolná? – a ZAOL cikkéből kiderül, mire érdemes odafigyelni.

A bogyós gyümölcsnek tűnő indiai szamóca mérgező, könnyen összetéveszthető az erdei szamócával

Sokakat megtéveszt a szamóca kinézete

Az indiai szamóca, más néven indiai pipmó vagy díszeper legfurcsább ismertetőjele, hogy a termése nem lefelé lóg, hanem felfelé áll. A gyümölcs felülete érdesebb, mert a magok erősen kiemelkednek belőle. Sokan azért dőlnek be neki, mert színe élénkebb és látványosabb, mint az igazi eperé. Az íze azonban hatalmas csalódás: szinte teljesen íztelen, sőt kellemetlen utóíze is lehet.

Az indiai szamóca nem okoz súlyos mérgezést, de fogyasztása így sem ajánlott, nagyobb mennyiségben gyomorfájást, hányingert, hányást és hasmenést válthat ki.

Egyes embereknél enyhe allergiás reakció is jelentkezhet a fogyasztása után. A szakértők szerint ezért fontos, hogy csak olyan erdei gyümölcsöt együnk meg, amelyet biztosan felismerünk.