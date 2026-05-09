Már ilyen nagy Szandi lányának a pocakja – fotón a gyönyörű kismama

Szandi hamarosan nagymama lesz: az énekesnő lánya, Bogdán Blanka már 22 hetes terhes, és friss kismamafotón mutatta meg gömbölyödő pocakját. A Los Angelesben élő Blanka férjével, Ricardóval várja első gyermekét, aki kislány lesz, és a Hazel nevet kapja.

Szandi még márciusban jelentette be közösségi oldalán, hogy szeptemberben nagymama lesz. Akkor azt írta, karácsonykor kapták meg a legszebb ajándékot, amit egy szülő kaphat, de sokáig titokban kellett tartania az örömhírt.

Azóta Szandi és férje, Bogdán Csaba meglátogatták Blankát Amerikában, ahol a babaváró bulin az is kiderült, hogy unokájuk kislány lesz. Az énekesnő most örömmel osztotta meg lánya új fotóját, amely mellé csak ennyit írt: „Édes gyönyörűségem.” A rajongók azonnal elárasztották jókívánságokkal és bókokkal a bejegyzést.

