Nem hiszi el, melyik szárazságtűrő nyári virág lett most a magyarok kedvence

A nyári hőség és az egyre hosszabb száraz időszakok miatt sokan keresnek olyan növényeket, amelyek kevés locsolással is szépen fejlődnek. A szárazságtűrő nyári virágok ezért egyre népszerűbbek a kertekben és az erkélyeken is, hiszen nemcsak látványosak, hanem a tűző napot is jól viselik – írja a BAMA.
Facebook-oldalunkon megkérdeztük olvasóinkat, melyik a kedvenc nyári viráguk, amely a legnagyobb melegben is képes szépen virágozni. A válaszokból egy igazán színes lista állt össze: sokan említették a margarétát, a zinniát, a napraforgót és a rózsát, de akadtak különlegesebb kedvencek is.
A kommentelők közül többen a margarétára esküsznek, amely egyszerű, mégis látványos megjelenésével szinte minden kertben jól mutat. A búzavirág szintén sok kedvelőt kapott, hiszen vadvirágos hangulatot teremt, miközben jól bírja a forró nyarakat is.
A zinnia és a törökszegfű szintén gyakori választás volt. Ezek a virágok élénk színeikkel gyorsan feldobják a kertet, ráadásul kevés vízzel is hosszú ideig virágoznak. A napraforgó sem maradhatott ki a kedvencek közül: sokak szerint nincs is nyár hatalmas sárga virágfejek nélkül.
A rózsa továbbra is az egyik legkedveltebb kerti növény, még akkor is, ha valamivel több gondozást igényel. Több olvasónk szerint azonban bizonyos rózsafajták meglepően jól bírják a meleget és a szárazabb időszakokat is.
Ezeket a virágokat ajánlják a szakértők is
Korábban egy virágárus is elárulta, melyek a legjobb szárazságtűrő növények. A porcsinrózsa például szinte egész nyáron virágzik, vastag levelei pedig jól megtartják a nedvességet, ezért extrém hőségben is könnyebben átvészeli a száraz időszakokat.
Szintén népszerű a vinka, vagyis a rózsás meténg, amely kevés gondozás mellett is folyamatosan hozza virágait. A klasszikus muskátli pedig továbbra sem megy ki a divatból: sok erkély és ablak állandó dísze, mert megfelelő gondozás mellett egész nyáron virágzik.
Akadtak olyan olvasók is, akik egyszerűen csak annyit írtak: „minden virágot szeretek”. Ezzel pedig valószínűleg rengetegen egyetértenek — főleg akkor, amikor a nyári kert tele van színekkel és illatokkal.
