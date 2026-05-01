Tűző nap? Nem gond! Ezek a szárazságtűrő virágok mindent kibírnak

A nyári meleg beköszöntével egyre többen keresnek olyan növényeket, amelyek kevés gondozással is szépen díszítik a kertet vagy a balkonokat. A szárazságtűrő virágok az idei szezon egyik legkeresettebb növényei, hiszen ezek a fajták a tűző napot és a hosszabb csapadékhiányt is jól bírják – írja a Haon.

Balkonra és kertbe is ideális: a legjobb szárazságtűrő virágok (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

A debreceni virágpiacokon is jól látszik a trend: a vásárlók egyre inkább olyan virágokat keresnek, amelyek nem igényelnek folyamatos öntözést, mégis hosszú ideig színesítik a kertet vagy a teraszt.

A legnépszerűbbek közé tartozik a vinka, a muskátli és a petúnia, de több új, ellenálló fajta is megjelent a kínálatban. A szakemberek kiemelik, hogy a szárazságtűrő virág különösen jó választás lehet balkonládába és kertekbe egyaránt.

Szárazságtűrő virágok: ezek a növények bírják legjobban a meleget

Porcsinrózsa (Portulaca) – az egyik legellenállóbb szárazságtűrő virág

Vinka (rózsás meténg) – jól tűri a tűző napot, hosszú ideig virágzik

Muskátli – klasszikus balkonvirág, jól viseli a meleget

Verbéna – hosszan virágzik és kevés gondozást igényel

Büdöske – igénytelen, kezdők számára is ideális

Berobbant a virágőrület: ezeket a növényeket pillanatok alatt elkapkodják

Az idei szezonban ismét nagy figyelem övezi a tavaszi virágok kínálatát Magyarországon. A kertekben, balkonokon és teraszokon egyre több színpompás növény jelenik meg, ahogy beköszönt a melegebb idő. A tavaszi virágok iránti kereslet alapján jól látszik: a klasszikus kedvencek továbbra is hódítanak.

Fény derült a szobanövények titkára; nem fogja elhinni, mit tesznek az otthonával

A szobanövényeket sokan pusztán dekorációnak tartják, ám egy friss nemzetközi kutatás szerint jóval többre képesek. Megfelelő tervezéssel a beltéri növények jelentősen javíthatják a levegő minőségét, növelhetik a komfortérzetet, sőt az épületeket is ellenállóbbá tehetik az időjárási szélsőségekkel szemben.