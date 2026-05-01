Tűző nap? Nem gond! Ezek a szárazságtűrő virágok mindent kibírnak

Mi történik a halál után? Meglepő választ ad a tudomány

Egyre többen keresik azokat a növényeket, amelyek kevés gondozással is hosszú ideig szépek maradnak. A szárazságtűrő virágok idén igazi slágerek lettek a kerttulajdonosok körében, hiszen bírja a tűző napot és a csapadékhiányt is.
A nyári meleg beköszöntével egyre többen keresnek olyan növényeket, amelyek kevés gondozással is szépen díszítik a kertet vagy a balkonokat. A szárazságtűrő virágok az idei szezon egyik legkeresettebb növényei, hiszen ezek a fajták a tűző napot és a hosszabb csapadékhiányt is jól bírják – írja a Haon

Balkonra és kertbe is ideális: a legjobb szárazságtűrő virágok (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A debreceni virágpiacokon is jól látszik a trend: a vásárlók egyre inkább olyan virágokat keresnek, amelyek nem igényelnek folyamatos öntözést, mégis hosszú ideig színesítik a kertet vagy a teraszt. 

A legnépszerűbbek közé tartozik a vinka, a muskátli és a petúnia, de több új, ellenálló fajta is megjelent a kínálatban. A szakemberek kiemelik, hogy a szárazságtűrő virág különösen jó választás lehet balkonládába és kertekbe egyaránt. 

Szárazságtűrő virágok: ezek a növények bírják legjobban a meleget 

  • Porcsinrózsa (Portulaca) – az egyik legellenállóbb szárazságtűrő virág 
  • Vinka (rózsás meténg) – jól tűri a tűző napot, hosszú ideig virágzik 
  • Muskátli – klasszikus balkonvirág, jól viseli a meleget 
  • Verbéna – hosszan virágzik és kevés gondozást igényel 
  • Büdöske – igénytelen, kezdők számára is ideális 

