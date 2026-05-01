Tűző nap? Nem gond! Ezek a szárazságtűrő virágok mindent kibírnak

A nyári meleg beköszöntével egyre többen keresnek olyan növényeket, amelyek kevés gondozással is szépen díszítik a kertet vagy a balkonokat. A szárazságtűrő virágok az idei szezon egyik legkeresettebb növényei, hiszen ezek a fajták a tűző napot és a hosszabb csapadékhiányt is jól bírják – írja a Haon.
A debreceni virágpiacokon is jól látszik a trend: a vásárlók egyre inkább olyan virágokat keresnek, amelyek nem igényelnek folyamatos öntözést, mégis hosszú ideig színesítik a kertet vagy a teraszt.
A legnépszerűbbek közé tartozik a vinka, a muskátli és a petúnia, de több új, ellenálló fajta is megjelent a kínálatban. A szakemberek kiemelik, hogy a szárazságtűrő virág különösen jó választás lehet balkonládába és kertekbe egyaránt.
Szárazságtűrő virágok: ezek a növények bírják legjobban a meleget
- Porcsinrózsa (Portulaca) – az egyik legellenállóbb szárazságtűrő virág
- Vinka (rózsás meténg) – jól tűri a tűző napot, hosszú ideig virágzik
- Muskátli – klasszikus balkonvirág, jól viseli a meleget
- Verbéna – hosszan virágzik és kevés gondozást igényel
- Büdöske – igénytelen, kezdők számára is ideális
Az idei szezonban ismét nagy figyelem övezi a tavaszi virágok kínálatát Magyarországon. A kertekben, balkonokon és teraszokon egyre több színpompás növény jelenik meg, ahogy beköszönt a melegebb idő. A tavaszi virágok iránti kereslet alapján jól látszik: a klasszikus kedvencek továbbra is hódítanak.
A szobanövényeket sokan pusztán dekorációnak tartják, ám egy friss nemzetközi kutatás szerint jóval többre képesek. Megfelelő tervezéssel a beltéri növények jelentősen javíthatják a levegő minőségét, növelhetik a komfortérzetet, sőt az épületeket is ellenállóbbá tehetik az időjárási szélsőségekkel szemben.