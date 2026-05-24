Megrohamozták az eperföldeket: ennyiért szedheted most a kedvenc gyümölcsöt

A szedd magad akciók évről évre népszerűek, mivel a vásárlók közvetlenül a termelőtől szerezhetik be a gyümölcsöt, ráadásul a családok számára programnak sem utolsó az eperföldek felkeresése. Az idei szezon a hűvösebb tavasz miatt valamivel később indult, de már több helyszínen várják a látogatókat – írja a feol.hu.

Ennyiért kaphatunk epret a szedd magad akciók helyszínein

Az ország különböző pontjain jelenleg nagyjából 1060 és 2400 forint közötti kilogrammonkénti árakkal találkozhatnak azok, akik maguk szeretnék leszedni az epret. A piaci árak ennél jóval magasabbak is lehetnek, egyes helyeken a 4000 forintot is megközelíthetik kilogrammonként.

A szakemberek azt javasolják, hogy a látogatók lehetőleg a reggeli órákban érkezzenek, amikor még bőséges a kínálat a legszebb szemekből. Érdemes saját vödröt vagy ládát vinni, és indulás előtt ellenőrizni az adott eperföld aktuális nyitvatartását.

A frissen szedett eperből sokan készítenek lekvárt, dzsemet vagy süteményt, ezért a következő hetekben várhatóan tovább nő majd az érdeklődés a szedd magad akciók iránt. Az árakat ugyanakkor az időjárás és a termés mennyisége is jelentősen befolyásolhatja a szezon során.

