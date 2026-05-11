Itt szexelnek a legtöbbet a világon – meglepő eredmény született

Az első helyen Spanyolország végzett: egy felmérés szerint az emberek 72 százaléka legalább hetente egyszer él szexuális életet. Olaszország is az élmezőnyben van, ahol a kutatások szerint különösen magas a szexuális vágy a nők körében. Svájcban szintén aktív a lakosság, miközben a tinédzserkori szülések aránya alacsony – írja az Insider Monkey.

A szexuális élettel kapcsolatban nem csak a mennyiség számít

Nem csak Európában élnek intenzív szexuális életet

A lista további helyezettjei között szerepel Lengyelország, ahol sokan heti több alkalommal élnek szexuális életet, sőt egy kisebb rész naponta is. Görögország korábbi felmérések szerint kifejezetten kiemelkedik: a felnőttek 87 százaléka legalább hetente egyszer szexel.

Nemcsak Európa dominál: Brazíliában évente átlagosan 145 alkalommal kerül sor együttlétre, míg Mexikóban a 30 év felettiek több mint fele heti kétszer szexel. Kínában a szexuálisan aktív felnőttek 78 százaléka vallotta be, hogy heti rendszerességgel él nemi életet.

A rangsorban Németország és Oroszország is szerepel: utóbbiban évente átlagosan 143 együttlét jut egy főre, míg Németországban a nyitottabb társadalmi hozzáállás és a fejlett szexuális edukáció is hozzájárul az aktív élethez.

A szakértők szerint a gyakoriság mellett az elégedettség is fontos szempont, márpedig a kutatások azt mutatják, hogy az emberek kevesebb mint fele elégedett teljes mértékben a szexuális életével. Ebben szerepet játszik az érzelmi kapcsolat, a kommunikáció és a kulturális környezet is.

A trendek alapján a világ egyre nyitottabbá válik a szex témájában, de a különbségek továbbra is jelentősek országonként. Az azonban biztos: a lista sokakat meglephet – különösen azt, hogy Magyarország nem fért fel az első húszba.

