Új otthon épül a brutálisan meggyilkolt Szilágyi István egykori otthonának helyén

A Hősök tere szomszédságában található ház, Szilágyi István egykori romos otthona ugyan még eléggé elhanyagolt állapotban van, az udvarral azonban már láthatóan foglalkoztak, és egy nagy konténer is bizonyítja, hogy hamarosan új fejezet kezdődhet a hajdani horrorházban. A kerítés, a riasztóberendezés és a kamera pedig azt is megakadályozza, hogy illetéktelenek hatoljanak be a területre, számolt be a blikk.hu.

Szilágyi Istvánt 2020-ban verte agyon a saját fia a XVII. kerületi otthonában, amit azóta a helyiek csak kísértetházként aposztrofáltak – Fotó: Mihádák Zoltán / MTI / MTVA

A saját fia ölte meg Szilágyi Istvánt

Mint ismert, 2020 májusában a színészlegendát saját gyermeke, Péter ölte meg: édesanyja, Humenyánszky Jolán szeme láttára egy kalapáccsal verte agyon a családfőt. Az egész országot megrázó gyilkosság helyszínéül szolgáló XVII. kerületi családi ház még a gyilkosság évében üressé vált, miután az önkormányzat lakhatatlanná nyilvánította az épületet.

A színész özvegyének el kellett hagynia az otthonát. Humenyánszky Jolán nem sokkal később, 2021 februárjában elhunyt, így az ingatlan – amelyet hamar elleptek a rágcsálók, a bogarak és időnként a hajléktalanok is – Péterre maradt volna, aki akkor már az életfogytig tartó börtönbüntetést töltötte.

Elárverezték az épületet, majd új tulajdonosa lett

Mint kiderült, a házon több tízmillió forintos banki hitel volt, amit a férfi nem tudott volna kifizetni, így az épületet végül elárverezték, és 36 millió forintért került az új tulajdonosához. A felújítás ugyan megkezdődött, de sokáig nem történt semmi. Ám lapunk információi és az interneten szabadon elérhető földhivatali dokumentumok szerint 2026 februárjában ismét új tulajdonosa lett a háznak, és minden esély megvan arra, hogy rendeződjön a „horrorház” helyzete.

Korábban időnként láttunk erre mozgolódást. A telket rendben tartják, de még biztosan nem lakik itt senki

– mondta a lapnak egy utcabeli lakó.

Mi úgy tudjuk, hogy ismét új tulajdonosa van az ingatlannak. Megvették a házat, és újjá akarják építeni. Még az ősszel elkezdtek pakolni, de azóta nem történt semmi

– erősítette meg az elhangzottakat az egyik szomszéd.

Undorító büdös volt korábban

Sokkal jobb a helyzet, mint évekkel korábban: a történtek után büdös volt a környéken, patkányokat is láttunk, és többször jeleztük a problémát az önkormányzatnak

– emlékezett vissza egy hölgy a közeli cukrászda teraszán.

Egy magánszemély vette meg az ingatlant, de még nem építette újjá. Az udvart és a növényzetet már sikerült rendbe tenni, kisebb állagmegóvási munkákat is végeztek és masszív kerítést építettek. Végre nincs elhanyagolt állapotban az ingatlan. A szigorított építési szabályok értelmében nem lehet társasházat építeni a megvásárolt területre, vagyis továbbra is csak egy egylakásos épület lesz itt. Megőrizzük az utca kertvárosi környezet jellegét

– fogalmazott Rózsahegyi Péter, a kerületrész képviselője, aki évek óta figyelemmel kíséri a kísértetház történetét.