Szilágyi János komoly baleseten van túl, de 90 évesen sem adja fel

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte a magyar rádiózás egyik legismertebb alakja, Szilágyi János, aki ugyan visszavonultan él, de szellemi frissességéből és eleganciájából mit sem veszített. A legendás rádiós nemrég komoly balesetet szenvedett: combnyaktöréssel került kórházba, ahol műtéten esett át, jelenleg pedig rehabilitációja zajlik – írja a Blikk.

Szilágyi János újságíró, műsorvezető, riporter (1968)

Combnyaktöréssel műtötték Szilágyi Jánost

A műsorvezető elárulta, hogy születésnapját szűk körben ünnepelte meg. Amerikában élő lánya ezúttal nem tudott mellette lenni, fiával és unokáival pedig csak később találkozik majd. Barátaival azonban vacsorával és közös emlékidézéssel köszöntötték a jeles alkalmat. Szilágyi János elmondása szerint a baleset másfél hónappal ezelőtt történt, amikor nagyot esett otthonában. A sérülés után azonnal kórházba szállították, ahol megoperálták. Most újra meg kell tanulnia biztonságosan járni, de optimistán tekint a felépülés elé.

A rádiós legenda arról is beszélt, hogy az idő múlásával le kellett mondania egyik legnagyobb szenvedélyéről, a teniszezésről. Úgy fogalmazott:

Az ember egy bizonyos kor után már nem képes ugyanarra, mint fiatalabban, ezért ma már inkább sétával és otthoni tornával tartja karban magát.

Szellemi aktivitásáról továbbra sem mond le

Bár korábban önéletrajzi könyvet tervezett írni A vénülés fortélyai címmel, végül egy esszékötet mellett döntött. Az Ez-Az című könyv személyes gondolatokat, élményeket és elmélkedéseket tartalmaz majd, és várhatóan májusban jelenik meg. Szilágyi János neve összeforrt a legendás Halló, itt vagyok! című műsorral, amely országos ismertséget hozott számára. Később televíziós műsorvezetőként is nagy sikert aratott, többek között a Kávé habbal és a Kettesben című produkciókban.

A Pulitzer-emlékdíjas rádiós ma már ritkán szerepel nyilvánosan, a média világától többnyire távol tartja magát. Ennek ellenére úgy érzi, szívesen vállalna egy tartalmas, hosszabb televíziós beszélgetést, ha valóban értékes felkérést kapna. Szilágyi János korábban többször beszélt az öregedésről és az elmúlás közelségéről is, ám most, 90 évesen is aktívan tervezi a jövőt. Bár egészségi állapota próbára tette az elmúlt időszakban, továbbra is ugyanazzal a higgadt eleganciával és szellemi nyitottsággal tekint az életre, amely évtizedeken át a hallgatók és nézők egyik legnagyobb kedvencévé tette.