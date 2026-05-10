Elutazik? Így tarthatja életben növényeit a nyaralás alatt

A szobanövény gondozása különösen fontos, ha több napra elutazik, hiszen ilyenkor a megfelelő vízellátás biztosítása kulcskérdés. A jól megválasztott módszerekkel nemcsak a kiszáradás előzhető meg, hanem a növény állapota is stabil maradhat a távollét idején - tájékoztat a The Guardian.

A nedves törölközős trükk lényege, hogy a cserép köré tekert, enyhén nedves anyag segít lassítani a párolgást és hűvösen tartani a földet

Hogyan tartsuk életben a szobanövényt nyaralás alatt?

Rövidebb, 4–6 napos távollét esetén elegendő lehet egy alapos öntözés, valamint a párolgás csökkentése. A cserepek csoportosítása, árnyékosabb helyre tétele és a nedvesség megtartását segítő módszerek – például nedves törölköző használata – segíthetnek abban, hogy a növények ne száradjanak ki.

Mennyi ideig bírja a szobanövény víz nélkül?

Ez növényfajtától függ. A legtöbb szobanövény 3–5 napig gond nélkül átvészeli öntözés nélkül, de a vízigényes fajok (például páfrányok) már 2–3 nap után is stressz jeleit mutathatják. A vastag levelű, víztárolásra képes növények ennél jóval tovább bírják.

Hogyan csökkenthető a párolgás egy szobanövényeknél?

A párolgás csökkentése kulcsfontosságú:

kerülni kell a közvetlen napfényt;

érdemes a növényeket egymás mellé helyezni;

használható nedvességet megtartó réteg (pl. nedves törölköző);

a cserép alá tett tálca is segíthet a párásabb mikroklíma kialakításában.

Milyen szobanövények igényelnek több nedvességet?

Az alábbi növények különösen érzékenyek a kiszáradásra:

páfrányok;

vitorlavirág,

fikusz egyes fajtái;

calathea (zebralevél);

maranta (imádkozó növény);

begónia.

Ezeknél különösen fontos a rendszeres szobanövény locsolása és a párás környezet biztosítása.

Hogyan locsoljuk a szobanövényeket utazás előtt?

Utazás előtt a szobanövényeket alaposan meg kell öntözni, ügyelve arra, hogy a talaj egyenletesen átnedvesedjen, ugyanakkor ne maradjon pangó víz a cserépben: a felesleges víznek el kell tudnia folyni, és a növény nem állhat vízben. A jól időzített szobanövény locsolása jelentősen növeli annak esélyét, hogy a növény egészséges maradjon a távollét alatt.