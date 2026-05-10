Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, hogy milyen állapotban hagyták a Kossuth teret a tiszások – galéria 

Ezt látnia kell!

Putyin megalázta az egész EU-s diplomáciát – nem is akárhogyan

szobanövény

Elutazik? Így tarthatja életben növényeit a nyaralás alatt

52 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy egyszerű háztartási trükk segíthet átvészelni a rövid távolléteket anélkül, hogy a növények kiszáradnának. A szobanövény megfelelő előkészítéssel és néhány praktikus módszerrel napokig megőrizheti nedvességét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szobanövényutazáslocsolástippek-tanácsok

A szobanövény gondozása különösen fontos, ha több napra elutazik, hiszen ilyenkor a megfelelő vízellátás biztosítása kulcskérdés. A jól megválasztott módszerekkel nemcsak a kiszáradás előzhető meg, hanem a növény állapota is stabil maradhat a távollét idején - tájékoztat a The Guardian.

A nedves törölközős trükk lényege, hogy a cserép köré tekert, enyhén nedves anyag segít lassítani a párolgást és hűvösen tartani a földet.
A nedves törölközős trükk lényege, hogy a cserép köré tekert, enyhén nedves anyag segít lassítani a párolgást és hűvösen tartani a földet
Fotó: Unsplash

Hogyan tartsuk életben a szobanövényt nyaralás alatt?

Rövidebb, 4–6 napos távollét esetén elegendő lehet egy alapos öntözés, valamint a párolgás csökkentése. A cserepek csoportosítása, árnyékosabb helyre tétele és a nedvesség megtartását segítő módszerek – például nedves törölköző használata – segíthetnek abban, hogy a növények ne száradjanak ki.

Mennyi ideig bírja a szobanövény víz nélkül?

Ez növényfajtától függ. A legtöbb szobanövény 3–5 napig gond nélkül átvészeli öntözés nélkül, de a vízigényes fajok (például páfrányok) már 2–3 nap után is stressz jeleit mutathatják. A vastag levelű, víztárolásra képes növények ennél jóval tovább bírják.

Hogyan csökkenthető a párolgás egy szobanövényeknél?

A párolgás csökkentése kulcsfontosságú:

  • kerülni kell a közvetlen napfényt;
  • érdemes a növényeket egymás mellé helyezni;
  • használható nedvességet megtartó réteg (pl. nedves törölköző);
  • a cserép alá tett tálca is segíthet a párásabb mikroklíma kialakításában.

Milyen szobanövények igényelnek több nedvességet?

Az alábbi növények különösen érzékenyek a kiszáradásra:

  • páfrányok;
  • vitorlavirág,
  • fikusz egyes fajtái;
  • calathea (zebralevél);
  • maranta (imádkozó növény);
  • begónia.

Ezeknél különösen fontos a rendszeres szobanövény locsolása és a párás környezet biztosítása.

Hogyan locsoljuk a szobanövényeket utazás előtt?

Utazás előtt a szobanövényeket alaposan meg kell öntözni, ügyelve arra, hogy a talaj egyenletesen átnedvesedjen, ugyanakkor ne maradjon pangó víz a cserépben: a felesleges víznek el kell tudnia folyni, és a növény nem állhat vízben. A jól időzített szobanövény locsolása jelentősen növeli annak esélyét, hogy a növény egészséges maradjon a távollét alatt.

Ebből az 5 szobanövényből legalább egyet muszáj beszerezni − rengeteget tehetnek az egészségünkért

Jelenlétük tudományosan igazolt módon javítja az életminőséget és pszichés állapotunkat. Bár szinte minden szobanövény képes jót tenni a lelkünknek, egyesek hatása különösen előnyös lehet. Eláruljuk, melyek ezek és miért képesek úgy viselkedni, mint egy „csodadoktor”.

Ezek a legjobb szobanövények, ha penész ellen keres természetes megoldást

A penész különösen ősszel és télen támad a lakásokban, amikor ritkábban szellőztetünk. Ilyenkor jönnek jól a szobanövények, amelyek nemcsak szépek, hanem a levegőt is tisztítják, csökkentik a párát és elűzik a penészt.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!