Nagy a baj a szőlőkben: a szakértők szerint most dőlhet el az idei termés sorsa

Az elmúlt napokban jelentős mennyiségű csapadék érkezett a Szekszárdi- és a Tolnai borvidékre. Több helyen 50–80 milliméter eső esett, ami ugyan sokat segített a kiszáradt talajnak, de közben kedvező környezetet teremtett a gombás fertőzések számára is. A szakemberek szerint most minden feltétel adott ahhoz, hogy a lisztharmat és a peronoszpóra gyorsan terjedni kezdjen a szőlőkben – írja a TEOL.

Szőlő permetezés: lisztharmat és peronoszpóra is veszélyezteti az ültetvényeket

A szakértők szerint jelenleg elsősorban a lisztharmat ellen kell védekezni, de a peronoszpóra megjelenése is egyre nagyobb kockázatot jelent. A fertőzések kialakulásához szükséges nedvesség és hőmérséklet szinte mindenhol adott lett az elmúlt időszakban.

Dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök elmondta, hogy a lisztharmat első tüneteit már több helyen észlelték a törzshöz közeli leveleken. A szakember szerint a helyzet a következő melegebb időszakban válhat igazán veszélyessé, amikor a fertőzések robbanásszerűen terjedhetnek tovább az ültetvényekben.

A jelenlegi védekezés során a gazdák főként kontakt és felszívódó készítmények kombinációját használják a lisztharmat ellen. A peronoszpóra elleni megelőző permetezéshez elsősorban kontakt készítményeket javasolnak.

A szőlőkabóca és az atkák is komoly problémát okozhatnak

Nemcsak a gombás betegségek jelentenek veszélyt a szőlőkre. A szakemberek már május közepén észlelték az amerikai szőlőkabóca első L1-es lárváit a Szekszárdi borvidéken. A tömeges lárvakelés ezekben a napokban várható, míg az L3-as lárvák megjelenése június elején, a szőlő virágzásának idején lehet aktuális.

A mostani időszak az atkák elleni védekezés miatt is kulcsfontosságú. Sok helyen jelentek meg levélatkák és gubacsatkák a hajtásokon. A szakértők szerint a gubacsatkák elleni hatékony védekezés utolsó időszaka zajlik, ezért nem érdemes halogatni a kezeléseket.

Nem mindegy, mikor történik a permetezés

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a nagy adagú kéntartalmú permetezőszerek használata során különösen fontos az időzítés. Napos, meleg időben végzett permetezés esetén könnyen kialakulhat perzselési kár a fiatal hajtásokon.

Éppen ezért a gazdáknak azt javasolják, hogy a kéntartalmú készítményeket inkább a reggeli vagy esti órákban juttassák ki. Erős atkafertőzés esetén azonban speciális atkaölő szerek használata is szükségessé válhat.

A szakemberek szerint az erősen fertőzött ültetvényekben jelentős termésveszteség is kialakulhat. Egyes területeken már most a tőkék 20–30 százalékán láthatók atkafertőzésre utaló tünetek.