Turó Rudi

Szotyis Túró Rudi került a boltokba – megosztó lehet az új íz

Új, szokatlan ízkombinációval jelentkezett a Pöttyös. A Szotyis Túró Rudi az édes és sós ízek találkozására épít, és már elérhető a boltokban.
Turó Rudi

A napraforgómag – vagy ahogy az ország különböző részein nevezik: szotyi, makuka, rica vagy szotyola – régóta népszerű nassolnivalónak számít Magyarországon. Ezt az ismert ízvilágot gondolta újra a Pöttyös, amikor megalkotta legújabb limitált termékét, a Szotyis Túró Rudit.

A Szotyis Túró Rudi az édes és sós ízek kombinációjára épít
Fotó:  Origo

Limitált kiadásban érkezett a Szotyis Túró Rudi

Az új termék szotyikrémes tölteléket kapott, amelyet napraforgómaggal is megszórtak. A gyártó szerint az újdonság lényege az édes túrós íz és a sós magvak kombinációja, amely elsőre szokatlannak tűnhet, de egyedi élményt kínálhat a fogyasztóknak – írja a Blikk.

A limitált kiadású termék már megtalálható az üzletek polcain. A bevezetés egyfajta ízkísérletként is értelmezhető, hiszen a klasszikus Túró Rudi világában eddig ritkán jelentek meg hasonló párosítások.

A szotyis ízesítés ötlete a hétköznapi nassolási szokásokból indul ki, amelyekhez sokaknál hozzátartozik a napraforgómag fogyasztása is – legyen szó sporteseményről, filmnézésről vagy baráti beszélgetésről.

Itt a nagy túró rudi teszt: íz, textúra, ár, összetevők – ezek alapján döntöttünk

Az Origo szerkesztősége arra a felelősségteljes feladatra vállalkozott, hogy leteszteli a legnépszerűbb túró rudikat, hogy kiderüljön, melyik éri meg az árát, és melyiket hagyjuk inkább ott a boltban. A könnyebb átláthatóságért minden terméket túró rudiként említünk.

Ön szerint melyik a legjobb túró rudi bevonat? Szavazzon!

A túró rudi igazi magyar kedvenc, de egy kérdés örök vitát szül: melyik bevonat a legfinomabb? A klasszikus tejcsokis, az intenzív étcsokis vagy a különleges fehér csokis változat? Most itt az idő, hogy Ön is szavazzon, és segítsen eldönteni, melyik a legnépszerűbb!

 

 

