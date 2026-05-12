Szotyis Túró Rudi került a boltokba – megosztó lehet az új íz

A napraforgómag – vagy ahogy az ország különböző részein nevezik: szotyi, makuka, rica vagy szotyola – régóta népszerű nassolnivalónak számít Magyarországon. Ezt az ismert ízvilágot gondolta újra a Pöttyös, amikor megalkotta legújabb limitált termékét, a Szotyis Túró Rudit.

A Szotyis Túró Rudi az édes és sós ízek kombinációjára épít

Fotó: Origo

Limitált kiadásban érkezett a Szotyis Túró Rudi

Az új termék szotyikrémes tölteléket kapott, amelyet napraforgómaggal is megszórtak. A gyártó szerint az újdonság lényege az édes túrós íz és a sós magvak kombinációja, amely elsőre szokatlannak tűnhet, de egyedi élményt kínálhat a fogyasztóknak – írja a Blikk.

A limitált kiadású termék már megtalálható az üzletek polcain. A bevezetés egyfajta ízkísérletként is értelmezhető, hiszen a klasszikus Túró Rudi világában eddig ritkán jelentek meg hasonló párosítások.

A szotyis ízesítés ötlete a hétköznapi nassolási szokásokból indul ki, amelyekhez sokaknál hozzátartozik a napraforgómag fogyasztása is – legyen szó sporteseményről, filmnézésről vagy baráti beszélgetésről.