Szulák Andrea bevallotta, hogy besokallt a tévézéssel járó feszített tempótól

Szulák Andrea neve mára összefonódott a minőségi szórakoztatással, legyen szó a színpadról vagy a televízió képernyőjéről. Az ország egyik legsokoldalúbb művésznője a Borsnak engedett betekintést a kulisszák mögé, felfedve személyiségének rejtett oldalát is.

Szulák Andrea őszintén beszélt arról, miért vonult vissza a televíziózástól

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Szulák Andrea nem tartja magát kimagasló egyéniségnek

Sokan egy legyőzhetetlen, acélos jellemnek látják, aki minden akadályt könnyedén vesz, de a művésznő képe saját magáról jóval árnyaltabb.

Nem tartom magam kimagasló egyéniségnek, engem nagyon sokan annak tartanak, aminek nyilván meg van az oka. Meg van egy életutam, ami ilyen következtetésekre visz embereket, de az, hogy én mit gondolok magamról, az nem mindig van szinkronban azzal, amit rólam gondolnak

– fogalmazott Szulák, utalva arra, hogy a sztárvilág csillogása mögött egy érzékeny és megfontolt ember rejlik.

A véletlen, ami mindent megváltoztatott

Kevesen tudják, de Szulák Andrea televíziós karrierje egyáltalán nem volt tudatosan eltervezve.

Nagyon-nagyon rég volt már, amikor ez elkezdődött. Az első műsorban, amiben voltam, játékosként hívtak csak el, és ott úgy gondolták az alkotók, hogy alkalmas lehetek arra, hogy ilyen kísérleti szinten vezessek műsort. Aztán pedig ott ragadtam, mivel hogy sikeresek voltak a műsorok

– emlékezett vissza. Ez a „kísérlet” végül nézettségi rekordokat és országos népszerűséget hozott számára, mégis eljött a pont, amikor be kellett húznia a kéziféket.

„El lehet fáradni ettől” – Ezért intett búcsút a műsorvezetésnek

A csúcsról nem könnyű távozni, de Andreában megvolt az az erő és bölcsesség, hogy felismerje a határait. A feszített tempó végül nála is betette a kaput.

Sokszor besokalltam persze! El lehet azért fáradni ettől. Meg azért ez nagyon sokat ki is vesz az emberből

– vallotta be őszintén.

A televíziós korszakot lezártnak tekinti, és bár néha vendégként feltűnik egy-egy műsorban, a főszerepet már átadta.

Én nem vagyok már tévéképernyőn manapság ugye, csak kivételes alkalmakkor és akkor is vendégként. Ez most már nektek, a fiataloknak az esélye és útja

– jelentette ki határozottan.