Pillanatok alatt vált rémálommá a család élete egyetlen szúnyogcsípés miatt

A kisfiút egy szúnyog csípte meg, amit eleinte senki nem tartott különösebben veszélyesnek. Nem sokkal később azonban súlyos tünetek jelentkeztek: a korábban egészséges, aktív gyermek lába hirtelen lebénult térdtől lefelé – írja a Blikk.

A 12 éves Béla egy szúnyogcsípés miatt került életveszélyes állapotba

„Egyik pillanatról a másikra megváltozott az életünk” – emlékezett vissza a fiú édesanyja, Györgyi.

A 12 éves Béla állapota gyorsan romlott, intenzív osztályra került, majd speciális ideggyógyászati kezelés alá vonták. Az orvosok megállapították, hogy a szúnyog csípése nyomán kialakult vírusfertőzés áll a háttérben.

A fertőzés következtében gerincvelő-gyulladás alakult ki, amely mindkét alsó végtag bénulását okozta. A szakemberek szerint bár ritka esetről van szó, a szúnyog által terjesztett betegségek komoly kockázatot jelenthetnek.

A kezelést azonnal megkezdték, és a rehabilitáció már fél éve tart. A család rendszeresen jár terápiára, és a javulás folyamatos, még ha lassú is. Béla kitartása példamutató: bár még segédeszközökre szorul, napról napra erősödik. A gyógytorna és a rendszeres mozgás hatására már nemcsak járni képes, hanem futni is.

Megismétlődhet a brutális szúnyoginvázió? Új adatok jöttek

A tavi üledékben fejlődő tavaszi lárvaállomány össztömege jelenleg mintegy 40 százaléka a tavalyinak, ami arra utal, hogy az idei szúnyoginvázió elmaradhat a 2025-ös szinttől. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet mérései alapján a lárvák eloszlása idén egyenletes, eltérve a korábbi évektől, amikor inkább egyes medencékben koncentrálódtak.