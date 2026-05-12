Indul a szúnyogirtás: már a lárvák ellen védekeznek

Május második hetében elindul a központi szúnyoggyérítési program, amelyet idén is a katasztrófavédelem koordinál. A tavaszi időszakban elsőként a szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés kezdődik meg, vagyis még a kifejlett vérszívók tömeges megjelenése előtt próbálják csökkenteni az utánpótlást.

Biológiai védekezéssel indul a szúnyogirtás

A kezelés során a szúnyogok tenyészőhelyein olyan készítményt juttatnak a vízbe, amely egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmaz. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ez a kijuttatott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, más élőlényekre ártalmatlan.

A megbízott rovarbiológusok már március eleje óta figyelik a lárvák megjelenését és fejlődését. Az aszályos időjárás miatt az elmúlt hetekben alacsony volt a folyók vízállása, ezért sok ártéren nem alakultak ki megfelelő szúnyogtenyészőhelyek.

Otthon is sokat lehet tenni a szúnyogok ellen

A keleti országrészben, főként a Tisza, a Bodrog és a Körösök mentén lévő holtágaknál légi biológiai gyérítésre lehet szükség. A Duna mentén és néhány nyugat-magyarországi területen kisebb kiterjedésű tenyészőhelyeken földi biológiai gyérítést végeznek.

A szervezett védekezés jelentősen enyhítheti a szúnyogártalmat, de teljes mentességet nem ad.

A magántelkeket nem érintik a kezelések, ezért fontos a ház körüli pangó vizek felszámolása. Egy vízzel teli virágcserépben, vödörben vagy eldugult ereszben akár százával fejlődhetnek szúnyogok.

Ajánlott az esővízgyűjtő hordókat szúnyoghálóval lefedni, az árkokat pedig rendben tartani – tájékoztat a Katasztrófavédelem.

Forradalmi áttörés a szúnyogirtásban

Az eddigieknél jóval hatékonyabb hordozóanyagot fejlesztettek ki a biológiai szúnyogirtáshoz HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont (HUN-REN TTK) kutatói, együttműködésben az ELTE és a Bay Zoltán Kutatóintézet kutatóival. Az új anyag nemcsak az irtószerek hatékonyságát növeli, hanem környezetbarát is.