Brutális szúnyoginvázió fenyegethet – már permeteznek több magyar városban

A szakemberek szerint az esőzések után kialakult kisebb-nagyobb vízfelületek ideális tenyészőhelyet biztosítanak a szúnyogoknak. A felmelegedés ráadásul jelentősen felgyorsítja a csípőszúnyogok fejlődését, ezért gyors beavatkozásra van szükség – írja a KatasztrófaVédelem.

A szúnyoglárvák elleni védekezés során több magyarországi térségben is földi és légi módszereket alkalmaznak Fotó: NELSON ALMEIDA / AFP

Szúnyoglárvák elleni védekezés zajlik a Balatonnál, a Duna mentén és a Tisza térségében

A biológiai szúnyoggyérítés során olyan készítményt alkalmaznak, amely kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el. A módszer célzott és környezetkímélő, ugyanakkor védett természeti területeken csak korlátozottan használható.

A Balaton és a Velencei-tó környékén, valamint a Duna mentén több helyen földi permetezéssel védekeznek a szakemberek. Budapest, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Baja és Mohács térsége is érintett.

A Körösök vidékén és a Tisza déli szakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezért ott légi módszerrel juttatnak ki granulátumot az ártéri területekre.

A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a ház körüli vízmegállásokban is tömegesen fejlődhetnek a szúnyogok, ezért fontos a kerti edények, hordók és pangó vizek rendszeres ellenőrzése.

Sokunkkal előfordult már, hogy egy kerti partin úgy érezzük, csak minket támadnak a rovarok. A szúnyog célzottan választ áldozatot, nem véletlenszerűen csíp.

Az emberi természetrombolás újabb súlyos következményére derült fény, ami közvetlenül a mi életünket veszélyezteti. Egy friss kutatás bizonyította, hogy a vérszívó szúnyogok az erdők pusztulása miatt már nem az állatokat, hanem minket vadásznak le. A megváltozott viselkedés miatt drámaian megnő a súlyos, akár halálos betegségek terjedésének esélye.