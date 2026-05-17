Elég a vegyszerekből: ezek a növények tartják távol a szúnyogokat

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
A tavaszi meleggel együtt megérkeztek a vérszívók is, de van természetes megoldás. A szúnyogriasztó növények segítségével vegyszerek nélkül is védhetjük otthonunkat.
A tavaszi meleg beköszöntével egyre többeknél kerül elő a kérdés, milyen természetes szúnyogriasztó megoldásokkal lehetne elkerülni a kellemetlen vérszívókat. A jó hír, hogy nem feltétlenül kell vegyszerekhez nyúlni: léteznek olyan növények, amelyek illatukkal hatékonyan távol tartják a szúnyogokat. A balkonkertben vagy az erkélyen kialakított zöld védelem így egyszerre lehet hasznos és látványos – írja a TEOL.

Bizonyos növények természetes szúnyogriasztóként védik a balkonkertet a vérszívóktól – Fotó: Pexels

Milyen szúnyogriasztó növényekkel tarthatók távol a vérszívók?

A szúnyogriasztó növények erkélyre történő kiültetése egyre népszerűbb megoldás, hiszen a szúnyogok érzékeny szaglása miatt bizonyos illóolajok kifejezetten zavaróak számukra. A citronella az egyik legismertebb ilyen növény, de a citromfű, a menta és a bazsalikom is erős természetes védelmet nyújt. A borsmenta friss illata például nemcsak a nyári italok kedvelt alapanyaga, hanem hatékonyan távol is tartja a rovarokat.

A virágok között is akadnak megbízható szúnyogriasztók: a körömvirág, a macskamenta, a levendula és a muskátli mind olyan illóolajokat tartalmaznak, amelyeket a szúnyogok kifejezetten kerülnek. Ezek a növények nemcsak hasznosak, hanem dekoratív elemei is lehetnek egy balkonládának vagy kertnek.

A legfontosabb szúnyogriasztó növények:

  • citronella: erős természetes riasztó hatás;
  • citromfű: gyorsan terjedő, illatos növény;
  • menta és borsmenta: frissítő illat, rovarűző hatás;
  • bazsalikom: különösen városi környezetben hatékony;
  • körömvirág: természetes hatóanyagokat tartalmaz;
  • levendula és muskátli: illatos, dekoratív védelem.

A szakértők szerint fontos, hogy a növényeknek időt adjunk: a megfelelő illóolaj-termeléshez meg kell erősödniük, ezért a tavaszi kiültetés a legideálisabb. Egy tudatosan összeállított balkonkert így nemcsak zöld oázis lehet, hanem egy természetes, vegyszermentes szúnyogriasztó is a nyári estékhez.

