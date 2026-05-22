Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bloomberg: Putyin döntött az ukrán háború végéről – már az időpont is megvan

Fontos

Brüsszel máris nekiment a Tisza-kormánynak a „Lex Orbán” miatt

danny cége

Ennyit keresett tavaly a drogbotrányba keveredett T. Danny

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több mint 162 millió forinttal kevesebb bevétel folyt be T. Danny cégéhez. T. Danny vagyona ennek ellenére továbbra is erős lábakon állhat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
danny cégeT Dannybukás

Komoly visszaesést könyvelhetett el T. Danny cége az elmúlt évben, miután több mint 162 millió forinttal csökkent a bevétele. T. Danny vagyona azonban továbbra sem tűnik veszélyben lévőnek, sőt a nyilvános adatok alapján inkább tudatos pénzügyi építkezés zajlik a háttérben – írja a Blikk.

T. Danny vagyona ismét a figyelem középpontjába került, miután kiderült, mennyivel esett vissza a cége bevétele.
T. Danny vagyona ismét a figyelem középpontjába került, miután kiderült, mennyivel esett vissza a cége bevétele Fotó: MW/Szabolcs László

Durva visszaesést hozott 2025 T. Danny cégénél

A rapper produkciós cége, a ScorpBeat Music Kft. az elmúlt években elképesztő növekedést produkált. A vállalkozás 2021-es indulása után már rövid idő alatt százmilliós árbevételt termelt, 2024-re pedig egészen 415 millió forintig jutott.

Ehhez képest a 2025-ös év komoly törést hozott. A cég bevétele közel 40 százalékkal esett vissza, ami több mint 162 millió forintos mínuszt jelentett. Az adózás utáni eredmény mindössze 1,6 millió forint lett, miközben a személyi ráfordításokat is látványosan visszafogták.

A nyilvános beszámoló szerint a fizetésekre fordított összeg a korábbi 146 millió forintról 79 millióra csökkent. Ez azt jelenti, hogy a rapper és csapata jelentősen visszavett a kiadásokból.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

T. Danny vagyona még így is stabil lehet

Bár első ránézésre drámainak tűnhet a bevételcsökkenés, a háttérben inkább tudatos gazdálkodás rajzolódik ki. A cég saját tőkéje folyamatosan növekszik, miközben a pénzeszközök mennyisége is jelentősen emelkedett az elmúlt években.

A vállalkozás bankszámláin már közel 70 millió forintnyi pénzeszköz lehet, az összes eszközállomány pedig megközelíti a 100 millió forintot. Ez alapján T. Danny vagyona továbbra is stabilnak mondható, még akkor is, ha a tavalyi év látványosan gyengébbre sikerült.

A maszk mögött komoly mélypontok voltak

Az előadó az utóbbi időszakban egyre őszintébben beszél a múltjáról és a nehéz időszakairól. Az idén bemutatott „A maszk mögött” című dokumentumsorozatban arról vallott, hogy 2024-ben teljes magánéleti és szakmai mélypontra került.

Zenésztársai szerint volt időszak, amikor komolyan aggódtak érte. T. Danny azonban azt állítja, mára sikerült maga mögött hagynia a legsötétebb időszakot, és jelenleg inkább a stabilizációra és az építkezésre koncentrál.

A rapper hónapok óta fekete maszkban jelenik meg nyilvánosan, amely saját bevallása szerint egy új korszak szimbóluma lett számára.

A „Szívtelen” márka is szépen termelhet

A koncertek és zenei jogdíjak mellett T. Danny saját ruhamárkája is komoly bevételi forrást jelenthet. A „Szívtelen” kollekció az elmúlt időszakban rendkívül népszerű lett a rajongók körében, a webshopos értékesítés pedig szintén sok millió forintot hozhat a háttérben.

A rapper az elmúlt években nemcsak a zenében, hanem üzleti fronton is tudatosan építette a saját márkáját. Ebben nagy szerepet játszottak a közös slágerek és együttműködések olyan előadókkal, mint ByeAlex, Manuel vagy Marics Peti.

Valami nem stimmel T. Dannyvel – furcsa dolgot szúrtak ki a rajongók

Amennyire rövid volt kettőjük kapcsolata, annál nagyobb port kavart a szakításuk. T. Danny a mai napig nehezen dolgozza fel, hogy már nincs együtt Enikővel, aki új zenéiben is megjelenik.

T. Danny kendőzetlenül vallott a drogügyeiről – a teljes összeomlás története

Az ország egyik legismertebb fiatal előadója hosszú hónapok hallgatása után végre megtörte a csendet, és őszintén beszélt arról az időszakról, amikor szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. T. Danny elmondása szerint a háttérben komoly lelki küzdelmek, belső bizonytalanságok és a hirtelen jött sikerrel járó nyomás húzódott meg, amelyekkel egy idő után már nem tudott egyedül megbirkózni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!