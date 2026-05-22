Ennyit keresett tavaly a drogbotrányba keveredett T. Danny

Komoly visszaesést könyvelhetett el T. Danny cége az elmúlt évben, miután több mint 162 millió forinttal csökkent a bevétele. T. Danny vagyona azonban továbbra sem tűnik veszélyben lévőnek, sőt a nyilvános adatok alapján inkább tudatos pénzügyi építkezés zajlik a háttérben – írja a Blikk.

T. Danny vagyona ismét a figyelem középpontjába került, miután kiderült, mennyivel esett vissza a cége bevétele Fotó: MW/Szabolcs László

Durva visszaesést hozott 2025 T. Danny cégénél

A rapper produkciós cége, a ScorpBeat Music Kft. az elmúlt években elképesztő növekedést produkált. A vállalkozás 2021-es indulása után már rövid idő alatt százmilliós árbevételt termelt, 2024-re pedig egészen 415 millió forintig jutott.

Ehhez képest a 2025-ös év komoly törést hozott. A cég bevétele közel 40 százalékkal esett vissza, ami több mint 162 millió forintos mínuszt jelentett. Az adózás utáni eredmény mindössze 1,6 millió forint lett, miközben a személyi ráfordításokat is látványosan visszafogták.

A nyilvános beszámoló szerint a fizetésekre fordított összeg a korábbi 146 millió forintról 79 millióra csökkent. Ez azt jelenti, hogy a rapper és csapata jelentősen visszavett a kiadásokból.

T. Danny vagyona még így is stabil lehet

Bár első ránézésre drámainak tűnhet a bevételcsökkenés, a háttérben inkább tudatos gazdálkodás rajzolódik ki. A cég saját tőkéje folyamatosan növekszik, miközben a pénzeszközök mennyisége is jelentősen emelkedett az elmúlt években.

A vállalkozás bankszámláin már közel 70 millió forintnyi pénzeszköz lehet, az összes eszközállomány pedig megközelíti a 100 millió forintot. Ez alapján T. Danny vagyona továbbra is stabilnak mondható, még akkor is, ha a tavalyi év látványosan gyengébbre sikerült.

A maszk mögött komoly mélypontok voltak

Az előadó az utóbbi időszakban egyre őszintébben beszél a múltjáról és a nehéz időszakairól. Az idén bemutatott „A maszk mögött” című dokumentumsorozatban arról vallott, hogy 2024-ben teljes magánéleti és szakmai mélypontra került.

Zenésztársai szerint volt időszak, amikor komolyan aggódtak érte. T. Danny azonban azt állítja, mára sikerült maga mögött hagynia a legsötétebb időszakot, és jelenleg inkább a stabilizációra és az építkezésre koncentrál.