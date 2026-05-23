Többet adhat a takarítás, mint egy tiszta lakás: ezt állítják a szakértők

A pszichológusok szerint az ismétlődő, fizikai tevékenységek – például a sepregetés vagy a pakolás – megnyugtató hatással lehetnek az idegrendszerre. Mivel ezek a feladatok kiszámíthatók és egyértelmű eredménnyel járnak, a takarítás sok ember számára biztonságérzetet és kontrollt nyújt – írja a ScienceAlert.

A takarítás akár meditatív tevékenység is lehet

Meglepő, mit tesz az agyaddal a takarítás

Holly Schiff klinikai szakpszichológus szerint a takarítás szinte meditatív tevékenységgé válhat. Úgy véli, a rendrakás egyik legnagyobb előnye, hogy az ember azonnal látja munkája eredményét, ami olyan elégedettséget adhat, amelyet sok szellemi vagy érzelmi feladat nem biztosít.

A buddhista szerzetesek életében a takarítás különösen fontos szerepet játszik. Shoukei Matsumoto japán szerzetes szerint a tisztítás nem csupán a környezet rendbetételéről szól, hanem a belső egyensúly megteremtéséről is. Úgy fogalmaz: amikor rendet teszünk magunk körül, valójában önmagunkról és a világgal való kapcsolatunkról is gondoskodunk.

A szakértők azt tanácsolják, hogy akik nehéznek vagy nyomasztónak érzik a takarítást, ne az egész feladathalmazra koncentráljanak. Érdemes egyetlen polccal, asztallal vagy helyiséggel kezdeni, és inkább a folyamatra figyelni, mint a végeredményre.

A tudatos jelenlét gyakorlásában is segíthet a takarítás. Ha nem sietünk, hanem figyelünk a mozdulatokra, a víz hőmérsékletére vagy a takarítás ritmusára, a tevékenység akár egyfajta mindfulness-gyakorlattá is válhat.

A szakemberek szerint a rend nem feltétlenül a tökéletesen tiszta lakásban rejlik. Sokkal inkább abban a nyugalomban, amelyet az apró, rendszeresen elvégzett feladatok teremtenek meg a mindennapokban. A takarítás így nemcsak a lakókörnyezetet, hanem a közérzetet is pozitívan alakíthatja.

