Tanács Zoltán nem ismeri a saját főnökét, Magyar Pétert

Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője hívta fel a figyelmet arra, hogy Tanács Zoltán a még fel nem állt Tisza-kormány leendő kulturális minisztere 3 napja posztolt a közösségi oldalán.

Habár Tanács Zoltán (jobbra) azt mondta, a politikának nincs helye az MTA ünnepi ülésén Magyar Péter mégis beszédet tartott az eseményen – Fotó: Tanács Zoltán / Facebook

A politikus rámutatott, hogy Magyar Pétert még a saját minisztere sem ismeri, hiszen akkor nem tett volna felelőtlen kijelentéseket.

Tanács Zoltán: a politikának nincs helye ezen az ünnepi eseményen!

„Mivel még semmiféle hivatalos pozícióm nincsen, és az MTA is egy fontos döntés, az elnökség megújítása előtt áll, nem fogok beszédet mondani, bármilyen megtisztelő is lenne a lehetőség. Azt gondolom, hogy politikának nincs helye ezen a szép, fontos és ünnepi eseményen” – írta Tanács Zoltán a Facebook-oldalán, amikor kézhez kapta az MTA meghívását.

Erre ma a szintén semmiféle hivatalos pozícióval nem rendelkező Magyar Péter már ott parádézott az eseményen, és még beszédet is tartott.

