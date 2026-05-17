Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látni kell!

Elsőre bizarrnak tűnik, mégis tonnaszám eszik – ön bevállalná?

tankolás

Szinte minden autós elköveti ezt a hibát – súlyos következménye lehet

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szakértők szerint rengeteg autós nincs tisztában azzal, milyen következményei lehetnek a rossz tankolási szokásoknak. A tankolás módja hosszú távon komoly meghibásodásokhoz vezethet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tankolásbenzinkútautóüzemanyag

Tankolás közben sok autós két olyan szokást is követ, amelyet a szakértők kifejezetten hibásnak tartanak. Sokan megvárják, amíg felvillan a tartalék üzemanyagot jelző lámpa, mások pedig a kattanás után is tovább töltenék a tankot. Az szakemberek szerint azonban ezek a gyakorlatok hosszú távon komoly műszaki problémákhoz is vezethetnek – írja a Blikk.

Tankolás közben sok autós két olyan szokást is követ, amelyet a szakértők kifejezetten hibásnak tartanak
Tankolás közben sok autós két olyan szokást is követ, amelyet a szakértők kifejezetten hibásnak tartanak – Fotó: Unsplash

Tankolás: ezért nem mindegy, hogyan és mikor csináljuk

Az ideális megoldás az, ha a tank soha nem ürül negyed szint alá, ugyanakkor az sem kedvező, ha az autó túl van töltve. A modern üzemanyagrendszerekben ugyanis szükség van egy kisebb légrésre a tankban, mivel az üzemanyag meleg hatására tágul, a keletkező gőzöket pedig egy párolgásgátló rendszer kezeli. Ha valaki a pisztoly kattanása után is tovább folytatja a tankolást, az üzemanyag bekerülhet ebbe a rendszerbe, ami károsíthatja az aktív szénszűrőt és más alkatrészeket is. Ez különösen a nyári hónapokban jelenthet kockázatot, amikor a magas hőmérséklet miatt az üzemanyag gyorsabban párolog, és a túltöltés akár kifolyáshoz is vezethet, ami környezetszennyező és tűzveszélyes helyzetet teremthet.

Ugyanilyen problémás szokás az is, ha valaki rendszeresen szinte teljesen kiüríti a tankot. Az üzemanyag-szivattyú ugyanis részben az üzemanyag segítségével hűti magát, így alacsony szintnél könnyebben túlmelegedhet és meghibásodhat.

A szakértők ezért hangsúlyozzák: érdemes már akkor benzinkútra menni, amikor a mutató eléri a negyed tankot. Fontos, hogy az autósok tudják, mikor érdemes tankolni, így csökkenthetik a hosszú távú meghibásodások esélyét és az ezekkel járó szervizköltségeket.

Jön a virtuális sorban állás az elektromos töltőknél

A Tesla a helyszíni várakozást akarja csökkenteni az új funkcióval. Egyelőre tesztelik az elektromos autók virtuális sorban állását.

 

Tudja, mi a legrettegettebb dolog, ami egy autóssal történhet? Megmutatjuk!

Sok mindent találtak ki már azért, hogy ne sikerüljön, de mégis előfordul. Nézzük, mit kell tudni a félretankolásról!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!