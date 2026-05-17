Szinte minden autós elköveti ezt a hibát – súlyos következménye lehet

Tankolás közben sok autós két olyan szokást is követ, amelyet a szakértők kifejezetten hibásnak tartanak. Sokan megvárják, amíg felvillan a tartalék üzemanyagot jelző lámpa, mások pedig a kattanás után is tovább töltenék a tankot. Az szakemberek szerint azonban ezek a gyakorlatok hosszú távon komoly műszaki problémákhoz is vezethetnek – írja a Blikk.

Tankolás közben sok autós két olyan szokást is követ, amelyet a szakértők kifejezetten hibásnak tartanak – Fotó: Unsplash

Tankolás: ezért nem mindegy, hogyan és mikor csináljuk

Az ideális megoldás az, ha a tank soha nem ürül negyed szint alá, ugyanakkor az sem kedvező, ha az autó túl van töltve. A modern üzemanyagrendszerekben ugyanis szükség van egy kisebb légrésre a tankban, mivel az üzemanyag meleg hatására tágul, a keletkező gőzöket pedig egy párolgásgátló rendszer kezeli. Ha valaki a pisztoly kattanása után is tovább folytatja a tankolást, az üzemanyag bekerülhet ebbe a rendszerbe, ami károsíthatja az aktív szénszűrőt és más alkatrészeket is. Ez különösen a nyári hónapokban jelenthet kockázatot, amikor a magas hőmérséklet miatt az üzemanyag gyorsabban párolog, és a túltöltés akár kifolyáshoz is vezethet, ami környezetszennyező és tűzveszélyes helyzetet teremthet.

Ugyanilyen problémás szokás az is, ha valaki rendszeresen szinte teljesen kiüríti a tankot. Az üzemanyag-szivattyú ugyanis részben az üzemanyag segítségével hűti magát, így alacsony szintnél könnyebben túlmelegedhet és meghibásodhat.

A szakértők ezért hangsúlyozzák: érdemes már akkor benzinkútra menni, amikor a mutató eléri a negyed tankot. Fontos, hogy az autósok tudják, mikor érdemes tankolni, így csökkenthetik a hosszú távú meghibásodások esélyét és az ezekkel járó szervizköltségeket.