Brutális áremelkedés jön! Itt vannak az árak, ennyiért taxizhatunk Budapesten a jövőben

A budapesti taxi ára jelentősen emelkedhet a közeljövőben: a Fővárosi Közgyűlés elé kerülő javaslat szerint akár 27 százalékkal is nőhetnek a tarifák. A tervezet alapján nemcsak az alapdíj és a kilométerdíj emelkedne, hanem a repülőtéri fuvarok esetében egy új extra költséget is bevezetnének – írja a Blikk.

A budapesti taxi ára jelentősen emelkedhet a közeljövőben

Fotó: Shutterstock

A taxiárak emelkedése mellett extra repülőtéri díj is jöhet

A Fővárosi Közgyűlés május 29-i ülésén több mint hatvan előterjesztésről tárgyalnak majd, ezek között szerepel a taxirendelet módosítása is. A javaslat alapján a jelenlegi 1100 forintos alapdíj 1400 forintra emelkedne, míg a kilométerdíj 440 forintról 560 forintra nőne. A percdíj szintén változna: a mostani 110 forint helyett 140 forintot kellene fizetni.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója háttérbeszélgetésen arról beszélt, hogy a tarifák 2023 márciusa óta változatlanok. Az önkormányzat tavaly kezdett egyeztetéseket a taxisszervezetekkel, amelyek során két emelési javaslat körvonalazódott. Az érdekvédelmi szervezetek többsége 27 százalékos emelést támogatott, míg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 15 százalékos tarifaemelést tartott volna indokoltnak. A közgyűlés elé végül a magasabb emelési javaslat kerül.

A tervezet szerint a repülőtéri fuvarok külön is drágulhatnak, ugyanis a repülőtér üzemeltetői emelhetik a taxibehajtás díját, ezért egy új, ezerforintos extra költséget építenének be a reptéri utak alapdíjába. Ha a közgyűlés elfogadja az előterjesztést, az új szabályozás június 30-án léphet hatályba.