Hatalmas bejelentés: megszűnik a Tények a TV2-n

Teljes átalakítás kezdődik a TV2-nél, amely alapjaiban változtathatja meg a csatorna működését. A Tények megszűnése már eldőlt, erről maga Vaszily Miklós, a TV2 elnök-vezérigazgatója beszélt.
A TV2 vezetése szerint a változtatásokra azért van szükség, mert az elmúlt időszakban jelentősen gyengült a Tények brandje. Vaszily Miklós úgy fogalmazott, hogy az infotainment műsorok teljes megújítása elkerülhetetlenné vált, ezért új brandekkel és új struktúrával próbálják újraépíteni a hírszolgáltatást – írja a Mandiner.

TV2, Tények, TV2Tények, Budapest, 2020. november 11. A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a TV2 Tények című műsorában 2020. november 11-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher
A Tények után teljesen új korszak jöhet

A vezérigazgató a 444-nek megerősítette, hogy a Tények megszűnik, ugyanakkor azt nem árulta el, pontosan mikor kerül képernyőre az utolsó adás. A TV2 átalakítása azonban már javában zajlik.

A hét elején rendezett Media Hungary konferencián Vaszily Miklós arról beszélt, hogy teljesen új irányba fordulhat a TV2 működése és műsorstruktúrája. A Tények megszűnése hatalmas visszhangot váltott ki, hiszen a hírműsor közel 30 éve a csatorna egyik legismertebb brandjének számít.

Piaci értesülések szerint a létszámcsökkentés a munkatársak 15–20 százalékát is érintheti. A konszolidáció részeként több területet is összevonhatnak, miközben új hírmárkák és új tartalmi irányok jelenhetnek meg a csatornán.

A Tények egyébként 1997-ben indult, a TV2 indulásával egy időben, így közel három évtized után tűnhet el a magyar televíziózás egyik legismertebb hírműsora.

 

Váratlan fordulat a TV2-nél – eltűnnek a képernyőről a népszerű műsorvezetők

Változások történtek a TV2 hírműsorainál az elmúlt napokban. A Tények műsorvezetői közösen úgy döntöttek, hogy egy időre visszavonulnak a képernyőről, amit a csatorna vezetése is elfogadott.

 

