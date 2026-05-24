Eltűntek a képernyőről: ezért hagyta ott a Tényeket Máté Krisztina és Bárdos András

Kapcsolatuk története jóval a televíziós sikerek előtt kezdődött. Bár a már fiatalon ismerték egymást, eleinte egyikük sem rajongott a másikért. Később azonban mégis egymásra találtak, és 2001-ben összeházasodtak. Két gyermekük született, Ádám és Anna. A nézők számára a tökéletes összhangot sugározták a képernyőn a Tények műsorvezetői, a valóságban azonban nem szerették a közös munkát. Ennek ellenére a szakmai feszültségek soha nem befolyásolták a magánéletüket – írja a Blikk.

A Tények műsorvezetői voltak, 25 éve élnek boldog házasságban

Ma már teljesen más életet élnek, mint amikor a Tények műsorvezetői voltak

A televíziózástól végül közösen búcsúztak el. Döntésükben szakmai és családi szempontok egyaránt szerepet játszottak. Máté Krisztina korábban elmondta, hogy egy idő után fontosabb lett számára a család és a gyerekekkel töltött idő, mint a napi televíziós munka.

A visszavonulás után mindketten új területen találták meg a helyüket. Máté Krisztina ma az RTL sikeres üzleti műsorának, a Cápák közöttnek a producere, míg Bárdos András a könyvkiadás világában dolgozik.

A korábbi televíziós sztárpár szerint egyáltalán nem hiányzik nekik a reflektorfény. Házasságuk titkát a kölcsönös tiszteletben, az elfogadásban és a tudatosan ápolt kapcsolatban látják.

