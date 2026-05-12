Rekordalacsonyan áll a Tisza

Május 11-én, hétfőn 16 órakor mínusz 280 centiméteres vízállást mértek a Tiszán, a szolnoki vízmércén. A legalacsonyabb eddig regisztrált érték mínusz 301 centiméter volt, amelyet 2022 nyarán jegyeztek fel a rendkívüli aszály idején.

A Tisza apadása több partszakaszon is szemmel látható - Képünk illusztráció

Fotó: ROBERT NEMETI / ANADOLU AGENCY

Látványosan visszahúzódott a Tisza a Zagyva torkolatánál

A szakemberek szerint hasonlóan alacsony vízállás a 2022-es extrém időszak előtt mintegy 170 évvel korábban fordult elő. A mostani állapotok a Zagyva torkolatánál is jól láthatók: a folyó több helyen jelentősen visszahúzódott, egyre nagyobb száraz partszakaszok kerültek elő – írja a Pecaverzum.

A helyzetről videó is megjelent a Szolnokon Szabadon Facebook-oldalon, amelyen jól látszik, milyen mértékben apadt le a folyó az elmúlt időszakban.

